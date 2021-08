'Yanan ormanlarımız değil, yüreğimizdir'

Şehirlerimizde meydana gelen orman yangınlarıyla, ekonomik sıkıntılarımızı hafifletecek ve ekonomiye canlılık getirecek olan turizm gelirlerini baltaladılar. İnsanlarımızın yüreklerine alınan nefeslerini de kesmek için ormanlarımızı yaktılar. İçişleri Bakanı terör faaliyetleri takip ettiği gibi, Orman Bakanımız da yaz aylarında elinde bulunan imkânlarını kullanarak ve İçişleri Bakanlığı ve Mit Müsteşarlığı’yla işbirliği yaparak, bu orman yangınlarını engelleyemez miydi?

Bence düşman hiçbir zaman düşmanlığından vazgeçmez. Bizi ekonomiden vurmaya çalışıyorlar, o yetmiyormuş gibi bizi göçmenlerle vurmaya çalışıyorlar. Düşmanların ne projeleri bitiyor ve ne de düşmanlığı biter. Bugün de binlerce çeşit hayvanların barınağı, ülkenin oksijen deposu ormanlarımızı yakarak, Turizm gelirlerini azaltarak toplumu daha çok sıkıştırmaya ve hükümete karşı kışkırtmaya çalışıyorlar.



Yüreğimize ve ekonomimize nefes aldıracak oksijen ve turizm gelirlerini yok ederek, halkın yüreğine giren oksijenle, cebini ısıtan parayı çaldılar.



Soğuk savaş dönemi böyle bir şeydir. Bütün bakanlarımız en az İçişleri Bakanı kadar çalışmalıdırlar ve gerekli tedbirleri almalıdırlar. Turizm bölgesinde ormanlarımızı yakmakla, bir taşla üç kuş vurdular. Biri bugünlerde özellikle tüm ülkeler tarafından güvenli bir liman ve güvenli bir ülke olarak gördüğü Türkiye’ye turistler bu düşünceyle geldiler. Yangınların birden çıkmasıyla ülkeyi birden güvensiz bir konumuna soktular. Turizm gelirleriyle ekonomiye bir nefes aldıracaktı, halkın az olsa da morali düzelecekti.



Türkiye’de her zaman orman yangınları meydana gelmektedir. Neden bunun tedbirini alamazlar? Özellikle Türkiye’nin bu sırada küresel güçlerle yarışırken, elbette ki düşmanları da çok olacaktır. Bu orman yangınlarıyla Turizmin gelirlerini kıstılar. Her şey Başkan mı yapacak? Başkan zaten bu ülkenin tüm yükünü sırtında taşımaktadır. Bence herkes görevinin gerektiği sorumluluğu yerine getirirse, Reisin de yükü hafif olur, eli güçlü olur. Millet bir nefes almış olur.



Karadeniz’de çıkarılmakta olan doğalgazın açılışı ardından bu yangınların birden çıkması manidar değil midir?



Bugün ekonomi zor durumda belki Turizm gelirleriyle de ülke biraz nefes alacaktı. O nefesi de kestiler. Bunun böyle olacağını önceden bilinmesi gereklidir. Siz her taraftan küresel güçlerin deliğine çomak sokarken, bunun da tedbirlerini alınmalıydı. Bu bir soğuk savaş dönemidir. Suriye’de Türkiye’nin başına çorap örmek istediler. O tuzaktan tam kurtulmadan, ekonomi savaşı başlattırdılar, bununla da yetinmediler. Ekonomiye; Turizmle az olsa bile, bir canlılık gelecekti. Onu da orman yangınıyla kestiler.



Ülkenin kalkınması konusunda; yönetimde olan herkes, Başkanın taşıdığı heyecan ve sorumluluğu herkes taşımalıdır. Ancak ülke o zaman bu soğuk savaştan başarılı bir şekilde çıkabilir.



Bu ülke hepimizindir. Herkes buna sahip çıkmak zorundadır.