Yanan ormanlar için Tarım Ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin dikkatine!..

Ülkemizde yanan ormanların ardından yeniden ağaçlanması için değişik bilgiler veriliyor. Ege ve Akdeniz’de ekilen fıstık çamların bazı bölgelerde fıstık yapmadığı öğrenilirken, yanan ormanlara verimi çok daha fazla ağaçlar ekilmesi gerektiğinin göz ardı edilmemesini istiyoruz.

Çam ağaçlarının yangınlarda durdurulamaz olduğunu da çok acı bir şekilde gördük. Üretimi olmayan çam ağaçları ülkemizde bazı kişileri zengin etmekten başka bir işe yaramıyor. Ege ve Akdeniz’de üretim veren çam ağaçları Marmara Bölgesi ve Karadeniz Bölgesi’nde verimli olmadığı gözlenmekte. Bunun için kesinlikle Marmara Bölgesi ve Karadeniz Bölgesi’ne çam ağaçları dikilmemeli.

Karadeniz ve Marmara Bölgesi’nde dikilecek ve üretim alınacak ağaçlar ise şunlar olmalı...

İncir, iğde, hünnap, ceviz, kestane, hüvez, cennet meyvesi, fındık olmalı.

Yine Gönen ve Biga Pazarı’nda yaş incirin fiyatı 35 TL’ye kadar çıkmıştır. Dar gelirli ve emekliler bu gıdadan mahrum kalmaktadır. Hünnap Meyvesi; hem eczacılıkta, hem de yaşı ve kurusu çerez olarak tüketilmektedir. İĞDE; bu bölgeler için en faydalı bitkilerden birisidir. CEVİZ; dikiminde her ne kadar Dünya üçüncüsü olarak sayılsak da, üretici ezilmekte, satıcılar keyiflenmekte. KESTANE; hem kaynamışı, hem közlemesi, hem de şekeri vazgeçilmez gıdalardandır. Bu da zengin meyvesi sayılmaktadır. HÜVEZ; Dünya’da ve Türkiye’de birçok kişinin ismini bilmediği bir meyvedir. İyi olgunlaştığı zaman yaşlılar için bile damak tadına uygundur. CENNET MEYVESİ; bu ağaç ceviz ağacı büyüklüğüne erişmektedir. Çok lezzetli olan bu meyvenin hem kurusu, hem yeşili yenmektedir. İhracatı yapılan bir meyve türüdür. FINDIK; her ne kadar Karadeniz Meyvesi olarak bilinse de Marmara Bölgesi’nde yetişmekte, daha kaliteli verime erişmektedir. Çiftçi için iyi bir gelir kaynağıdır, arada stokçular olmasa... KİVİ; vücuda vitaminler konusunda çok faydalı bir bitkidir. Bundan 65 yıl önce cami odasında otururken Mısır’dan, Bulgaristan’dan koyun ithalatı yapan Halil Koç amcamız baş köşeye oturmuş şöyle diyordu; Almanların yaptığı araştırmaya göre Manyas, Gönen ve Biga’da Kivi yetiştiriciliği en verimli ilçeler arasındadır. Bu konuda Tarım Bakanlığı araştırma yapmalıdır. Diğer bölgelerde de yazmış olduğumuz meyvelerin Ziraat Mühendislerinin çalışmalarıyla orman vasfını bitirmiş alanlara dikilmesi sağlanabilir. Ege ve Akdeniz’de narenciye ağırlık verilmesi ve çam ağacı ekiminden vazgeçilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan meşe ve kayın gibi ağaçlar kendiliğinden çıkmakta. Corona ve diğer hastalıkların en büyük düşmanının gıdasızlık olduğunu hatırlatır, büyümüş orman ağaçlarının altına koyun sürüleri salınarak , kurumuş otlar olmadığı zaman orman yangınları olmayacaktır. Yaban hayvanlarını Koruma Kanunu olduğu halde koyun ve keçilerin ormanlardan uzaklaştırılması en büyük yanlışlardan birisidir. Sosyete ve şehir çocuklarının yerine çiftçi aile çocukları orman ve ziraat mühendisi yetiştirilmelidir. Orman sevgisi olmayanın, vatan sevgisi olmaz. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri YAŞ KESENİN, BAŞINI KESERİM diye boşuna dememiştir. Orman ve tarım arazisi suya bağımlıdır. Balıkesir ve Çanakkale’de birçok yere HES (Hidroelektrik Santrali) yapılacakken, göletler yapılarak bunlar engellenmiştir. Vahşi sulama sisteminden vazgeçilirse devlet daha çok çiftçiye hizmet vermiş olacak ve su fiyatları düşmüş olacaktır.

İçme suyu temini belediyelerin görevi olduğu halde birçok belediye bu görevi yerine getirmemekte, en ufak şişe suyu 75 kuruş olmuştur.

Edremit eski Ak Partili Belediye Başkanı Yunus Bozbey evlerde çeşmelerden içilen suyu kaynak suyu olarak vatandaşlarına bu hizmeti vermiştir.

İzmir Büyük Şehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da menba sularını başka belediyelere kiralamıştır. Böylece en fahiş su satan belediye başkanı unvanını almıştır.

Türkiye üzerindeki göllerin kuruması kuraklığa bağlanmaktadır. Ancak İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Bursa, Balıkesir illerinde su sıkıntısı olması mümkün değildir. İstanbul Terkos eski Meteoroloji memuru olarak Istıranca Dağları’ndaki baraj yapılan derelerin ölçümleri 1986 - 1988 yılları arasında tarafımdan yapılmıştı. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 90’lı yıllarda dosya olarak elden ben sundum. O zamanlarda İstanbul’da Istıranca, Karaman Dere, Kuzulu Dere vb. barajların ölçümleri tarafımdan gerçekleştirildi. O zamanlar Ormanlı çevresinde ekilen çeltik tarlaların zehirli suları Terkos Gölü’ne akıtılmaktaydı ve halen akıtılıyor.

Göllerin projeleri tarafıma verilirse iddia ediyorum ki; Göllerle. Marmara Bölgesi’nde içme suyu sıkıntısı olmayacaktır. Bu bölgedeki büyük şehirler bu göllerin sularıyla kesintisiz menba su ayarında ihtiyaçlarını karşılayacaklardır.

Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Süleymen Demirel’den BARAJLAR KRALI unvanını elinden almıştı. Bugün de iyi bir kadroya bu rekora ulaşabilirsiniz.