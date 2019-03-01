Yanan kimyasal madde atıklarının dumanı 5’i jandarma 10 kişiyi zehirledi

Bilecik’te bir yol kenarına atılan kimyasal madde atıklarının tutuşması sonucu olay yerine gelen 5’i jandarma 10 kişiyi zehirledi.

Alınan bilgilere göre, Bilecik merkez Ahmetpınar köyü sınırları içinde bulunan Bilecik-Eskişehir D-650 karayolunun kenarında yanan malzemeler olduğu ve duman çıktığı ihbarı üzerine Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olay yerine gitti. Ekipler yanan malzemenin kimyasal madde olabileceği şüphesinde olay yerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü, AFAD ve Karayolları ekiplerini çağırdı. Yol kenarına dökülen, içten yanması devam eden toksik maddenin üzeri Karayolları ekibi tarafından toprakla örtüldü.

5’i jandarma 10 kişiyi zehirledi

Olay yerinde bulunan ve yanan malzemeden açığa çıkan gazdan etkilenen 5 jandarma görevlisi, 4 Karayolları görevlisi ve 1 sivil kişi Bilecik Devlet Hastanesine sevk edildi. Şahıslar acil serviste gözlem altına alındı. Yanan maddenin tehlike sınıfının belirlenmesi amacıyla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce numune örnekleri alınarak TUBİTAK’a gönderildi. Konu ile ilgili adli ve idari tahkikatın devam ettiği bildirildi.

Öte yandan aynı gün 1. OSB’de faaliyet gösteren bir firmaya ham madde getiren tırda yüklü kimyasal maddelerin yanmasının ardından 6 kişi zehirlenerek, Bilecik Devlet Hastanesine sevk edilmişti. 1’i itfaiye görevlisi 5 fabrika çalışanı burada KBRN Ünitesinde dekontaminasyon işlemlerinin ardından acil serviste gözlem altına alınmıştı.