Yanan kamyona itfaiye müdahale etti
Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde yanan bir kamyona itfaiye ekipleri müdahale etti.12 Temmuz 2019 Cuma 08:57
Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde yanan bir kamyona itfaiye ekipleri müdahale etti.
Alınan bilgiye göre, Kızılcahamam ilçesi Ankara-İstanbul Karayolu sanayi kavşağında bir kamyonda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar, itfaiyeden yardım isterken itfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Kamyonda maddi hasar meydana geldi.
YORUM YAZ