Yanan kamyona itfaiye müdahale etti Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde yanan bir kamyona itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde yanan bir kamyona itfaiye ekipleri müdahale etti.

Alınan bilgiye göre, Kızılcahamam ilçesi Ankara-İstanbul Karayolu sanayi kavşağında bir kamyonda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar, itfaiyeden yardım isterken itfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Kamyonda maddi hasar meydana geldi.

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