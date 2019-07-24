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Yanan iş yerinde mahsur kalan köpek kepenkler kesilerek kurtarıldı

Denizli’de kapalı olan bir iş yerinde çıkan yangında içeride mahsur kalan köpeği olaya müdahale eden itfaiye ekipler kurtardı.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 14:20
Yanan iş yerinde mahsur kalan köpek kepenkler kesilerek kurtarıldı

Denizli’de kapalı olan bir iş yerinde çıkan yangında içeride mahsur kalan köpeği olaya müdahale eden itfaiye ekipler kurtardı. Ekipler iş yerine iş yerinin kepenklerini keserek girdi.


Edinilen bilgilere göre, olay Merkezefendi ilçesi, Sümer Mahallesi, 2487/3 Sokak ta meydana geldi. M.N., isimli şahsa ait olan iş yerinden dumanlar çıktığını gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler içeriden köpek havlaması sesi duyunca kapalı olan iş yerinin önce kepenklerini kesip içeri girdi. Ardından içerideki köpeği çıkarak ekipler bu sırada yangına da müdahale etti. Yangın ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesi sonrası söndürüldü. Sağ salim dışarı çıkarılan ve hayli koktuğu gözlenen köpeğe ise itfaiye ekipleri su vererek sakinleştirmeye çalıştı.


Yaklaşık 15 bin TL’lik maddi zararın meydana geldiği yangın sonrası soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 14:20
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