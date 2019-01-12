0553 313 94 23

Yanan gecekondudan geriye duvar yazıları kaldı

Afganların yaşadığı gecekonduda mutfak tüpünün patlaması sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü- Kullanılamaz hale gelen gecekondunun duvarındaki "Canım yanıyor anne" yazısı dikkati çekti

12 Ocak 2019 Cumartesi 21:05
Yanan gecekondudan geriye duvar yazıları kaldı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Altındağ ilçesinde tüp patlaması sonucu çıkan yangında gecekondu kullanılamaz hale geldi, duvardaki "Canım yanıyor anne" yazısı dikkati çekti.

Kale Mahallesi'nde Afgan uyruklu amca çocukları Veli (25) ve Niyaz (21) Muhammed, akşam saatlerinde arkadaşlarını yemeğe davet etti.

Evde yemek hazırlığı sırasında mutfak tüpü alev aldı, içerideki 8 kişinin binadan çıkmasının ardından tüp patladı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, sokakların darlığı nedeniyle araçlarla gecekonduya ulaşmakta güçlük çekti.

Daha küçük bir araçla olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmayla yangını söndürdü.

- "Canım yanıyor anne"

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında Afganların kiracı olarak yaşadığı gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Gecekondunun duvarındaki "Canım yanıyor anne" ve "Ölümüm belki bir şeyi değiştirmez ama fedakarlığım asla unutulmaz" yazıları dikkati çekti.

- Afganlara ilk yardım Türk komşularından

Eşyası yanan Afganlara çevredeki gecekonduda oturan Türk komşuları yardım eli uzattı.

Ayakkabılarını dahi alamadan evden çıkan Afganlar, yangının söndürülmesinin ardından ayakkabılarını almak için içeriye girdi.

Afganların ayakkabılarının yandığını ve ıslandığını gören komşuları, kendi ayakkabı ve çoraplarını verdi.

Ev sakinlerinden Niyaz Muhammed, gazetecilere yaptığı açıklamada, hiçbir eşya alamadan dışarı çıktıklarını, hepsini yangında kaybettiklerini belirterek, "Paramız da yok, nereye gideceğimizi bilmiyoruz ama yine de Allah büyük." dedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 21:05
  1. Afganlara ilk yardım Türk komşularından geldi
  2. Ankara
  3. gecekondu
  4. Gecekondu yangınında duvar yazısı dikkat çekti
  5. tüp patlaması

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Elazığspor’da olağanüstü genel kurul ertelendi
    1. Elazığspor’da olağanüstü genel kurul..
    2. Basketbol: Toplu sonuç
    3. Yanan gecekondudan geriye duvar..
    4. YSK uyardı: Beyan ettiği yerde..
    5. Atık sıvıdan yayılan koku ekipleri..
    6. Siirt'te silahlı kavga: 1 kişi..
    7. Kassam Tugayları, İsrail'e ait sırları..
    8. Voleybol: Toplu sonuç
    9. TBMM Başkanı Yıldırım'dan..
    10. İzmir'deki sağanak yağış
    11. Halkbank'tan kadroya takviye
    12. AK Parti Kilis ilçe belediye başkan..
    13. "Hedefimiz yılda 300 bin kentsel..
    14. Temel Karamollaoğlu'ndan çok..
    15. Mehmetçikten kurtarma operasyonu!
    16. Liverpool Salah ile kazandı
    17. Basketbolda maçın ardından
    18. Mutlu Aile Mutlu Çocuk Derneği'nden..
    19. Aydın'da babasını bıçaklayan genç..
    20. Çek futbolcu Josef Sural, Alanyaspor'da
    Başkan Erdoğan: Milyonlarca bez torba hazırlatıyoruz
    Başkan Erdoğan: Milyonlarca bez torba hazırlatıyoruz
    Erdoğan'la İmamoğlu arasında ilginç diyalog: Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim
    Erdoğan'la İmamoğlu arasında ilginç diyalog: Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim
    Hakan Fidan: Kangrenli kolu kesin, yoksa...
    Hakan Fidan: Kangrenli kolu kesin, yoksa...
    Bakan Soylu: Herkes bu uygulamayı telefonuna indirsin!
    Bakan Soylu: Herkes bu uygulamayı telefonuna indirsin!
    Devlet Bakanı konuştu: Türkiye sırtımızı dayayabileceğimiz büyük bir ülke
    Devlet Bakanı konuştu: Türkiye sırtımızı dayayabileceğimiz büyük bir ülke

    Günün Karikatürü

    12 Ocak 2019
    FETÖ'cüler dışardaki sistemi hapishaneye uyarladı!
    FETÖ'cüler dışardaki sistemi hapishaneye uyarladı!
    65 yaş ve engelli aylıklarına zam geldi
    65 yaş ve engelli aylıklarına zam geldi