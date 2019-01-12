Yanan gecekondudan geriye duvar yazıları kaldı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Altındağ ilçesinde tüp patlaması sonucu çıkan yangında gecekondu kullanılamaz hale geldi, duvardaki "Canım yanıyor anne" yazısı dikkati çekti.

Kale Mahallesi'nde Afgan uyruklu amca çocukları Veli (25) ve Niyaz (21) Muhammed, akşam saatlerinde arkadaşlarını yemeğe davet etti.

Evde yemek hazırlığı sırasında mutfak tüpü alev aldı, içerideki 8 kişinin binadan çıkmasının ardından tüp patladı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, sokakların darlığı nedeniyle araçlarla gecekonduya ulaşmakta güçlük çekti.

Daha küçük bir araçla olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmayla yangını söndürdü.

- "Canım yanıyor anne"

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında Afganların kiracı olarak yaşadığı gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Gecekondunun duvarındaki "Canım yanıyor anne" ve "Ölümüm belki bir şeyi değiştirmez ama fedakarlığım asla unutulmaz" yazıları dikkati çekti.

- Afganlara ilk yardım Türk komşularından

Eşyası yanan Afganlara çevredeki gecekonduda oturan Türk komşuları yardım eli uzattı.

Ayakkabılarını dahi alamadan evden çıkan Afganlar, yangının söndürülmesinin ardından ayakkabılarını almak için içeriye girdi.

Afganların ayakkabılarının yandığını ve ıslandığını gören komşuları, kendi ayakkabı ve çoraplarını verdi.

Ev sakinlerinden Niyaz Muhammed, gazetecilere yaptığı açıklamada, hiçbir eşya alamadan dışarı çıktıklarını, hepsini yangında kaybettiklerini belirterek, "Paramız da yok, nereye gideceğimizi bilmiyoruz ama yine de Allah büyük." dedi.