Yanan evini gözyaşları içinde izledi
Aydın'da iki katlı bir evde yangın çıktı. Evi kullanılamaz hale gelen kadın, yangını gözyaşlarıyla izledi.26 Aralık 2018 Çarşamba 23:22
Alınan bilgiye göre, Aydın'da Ata Mahallesi'nde bulunan iki katlı bir evin üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, evin çatısını tamamen saran ve ikinci kata sıçrayan alevleri güçlükle söndürebildi.
Gözyaşları içerisinde olayı izleyen Seran Kemer'i komşuları sakinleştirdi. Dumandan etkilenen kadına ilk müdahale ambulansta yapıldı.
Yangında evin ikinci katı kullanılamaz hale geldi.
Gazetecilere açıklama yapan Kemer, işten geldikten sonra uyuduğunu anlatarak, "Yatıyordum. Çatıda çıtırtı sesi duyunca kedi var sandım. Bir baktım alev yükseliyor. Sonra dumanlar da yükselmeye başladı. Ne olduğunu anlamadım." dedi.
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