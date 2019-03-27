Yanan evden komşusu tarafından çıkarıldı Antalya’nın Manavgat ilçesinde yangın çıkan evde bulunan ve şizofren olduğu bildirilen yaşlı adam, komşusu tarafından güçlükle çıkarıldı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yangın çıkan evde bulunan ve şizofren olduğu bildirilen yaşlı adam, komşusu tarafından güçlükle çıkarıldı.

Yangın Manavgat Hatipler Mahallesi Yenimahalle mevkinde bulunan bir evde çıktı. Evin oturma odasındaki tüm eşyaların yandığı, odanın kullanılamaz hale geldiği yangında, evde bulunan ve şizofren hastası olduğu, konuşmakta güçlük çektiği bildirilen Mustafa Ece, yangını gören kadın komşu tarafından evden güçlükle çıkarıldı.

Yangının ardından itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından incelemelerde bulunuldu.

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