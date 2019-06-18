0553 313 94 23

Yanan evde mahsur kalan kişiyi itfaiye yanmaktan son anda kurtardı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde iddialara göre akli dengesinin bozuk olduğu öğrenilen yeğen H.

18 Haziran 2019 Salı 10:02
Yanan evde mahsur kalan kişiyi itfaiye yanmaktan son anda kurtardı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde iddialara göre akli dengesinin bozuk olduğu öğrenilen yeğen H.R., Ş.R.’nin yaşadığı evin kapısını kilitleyip evi ateşe verdi. Yanan evden mahsur kalan Ş.R.’yi (63) ölümden Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri kapıyı kırarak kurtardı.


Edinilen bilgiye göre, Zeytinli Mahallesi 558. sokakta iki katlı kagir binada yangın çıktığı ihbarının alınması üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler olay yerine sevk edildi. Yanan evde bir kişinin olduğu bilgisini alan ekipler kilitli kapıyı kırarak alevlerin içinde mahsur kalan Ş.R.’yi baygın ve dumandan zehirlenmiş bir şekilde buldu. Vücudunda 2. derece yanıkları olan R. itfaiye erleri tarafından yanan evden çıkarılarak 112 ekiplerine teslim edildi. Balıkesir Devlet Hastanesine sevk edilen yaralı Ş.R.’nin solunum cihazına bağlandığı ve durumunun kritik olduğu ifade edildi.


Kapıyı kilitleyip evi ateşe verdiği iddia edilen H.R.’nin (43) ise olay sonrasında jandarmaya giderek teslim olduğu öğrenildi. H.R.’nin akıl hastası olduğu ve konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 10:02
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pazarcılıktan Avrupa şampiyonasına
    1. Pazarcılıktan Avrupa şampiyonasına
    2. Boat Show Tuzla Deniz Fuarı’na geri..
    3. Başkan Asya, İstanbul seçimlerini..
    4. Büyükçekmece - Gelsenkirchen..
    5. Sanayi üretim endeksi (2)
    6. (Özel) Bursa’da kesilen meyve ağacı..
    7. Gezi ile paralel darbede devirdiler,..
    8. Bakan müjdeyi verdi! 55 ilaç daha..
    9. Sayıştaydan İmamoğlu'nun iddialarına..
    10. Aslanapa’da ’Trap ve Tek Kurşun..
    11. Genç ziraat mühendisi Söke Ovası’nda..
    12. Çocuklara karne hediyesi ‘’Harika..
    13. Muhammed Mursi Hakk’a yürüdü! Son..
    14. Kayseri OSB Teknik Koleji Nitelikli..
    15. Serinlemek için girdiği gölette..
    16. “Moody’s’in kararı 23 Haziran’a yönelik”
    17. Salomon Ultimate Cunda etkinlikleri
    18. Polat ve Çevre Köyler Derneği’nden..
    19. Malatya’da torbacı operasyonu: 4..
    20. Son sinyalin uçurumdan geldiğini..
    21. Seydişehir’de metruk binalar yıkılıyor
    22. Burhaniye’de muhtar çiftçi hayrına..
    23. Dumlupınar’da köy yolları yapım..
    24. Aydın’da dolandırıcılık olayına..
    25. Nafakada iki yıl önceki kararla algı..
    26. Gümüşhane’de şiddetli yağış sele neden..
    27. Türk sanat müziği şarkılarını..
    28. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler..
    29. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler..
    30. Simav Dernekler Platformu’nda büyük..
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...

    Günün Karikatürü

    18 Haziran 2019
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması
    Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'nu terleten sözler!
    Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'nu terleten sözler!