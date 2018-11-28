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Yanan elbisesini söndürmek için üzerine kaynar su döken kadın öldü

28 Kasım 2018 Çarşamba 16:09
Yanan elbisesini söndürmek için üzerine kaynar su döken kadın öldü

SİNOP (AA) - Sinop'un Erfelek ilçesinde yanan elbisesini söndürmek için üzerine kaynar su döken kadın yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Balıfakı köyündeki evinde ısınmak için sobayı yakan Ayşe Şimşek'in (73) elbisesi, sobadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle tutuştu.

Evinde tek başına yaşayan yaşlı kadın, alevleri söndürmek için sobanın üzerinde bulunan kaynar suyu üzerine döktü.

Ağır yaralanan ve sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şimşek, buradaki ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'nde hayatını kaybetti.

Yaşlı kadının cenazesi, buradaki işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınarak Balıfakı köyündeki aile kabristanlığında defnedildi.



Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 16:09
  1. Erfelek ilçesi
  2. Sinop
  3. yanmak

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