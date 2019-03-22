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Yanan aracına hortumla müdahale etti

Adana'da park halindeki otomobili yanan bir kişi evinden uzattığı hortumla yangına müdahale etti

22 Mart 2019 Cuma 03:23
Yanan aracına hortumla müdahale etti

ADANA (AA) - Adana'da, park halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, merkez Şakirpaşa Mahallesi'nde patlama sesi duyan ve park halindeki bir otomobilin yandığını gören vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bu sırada 01 ABV 966 plakalı otomobilin sahibi Hayrullah Döner, aracının yandığın görünce evinin bahçesindeki musluğa bağladığı hortumla yangına müdahale etti.

Döner, komşularının da yardımıyla söndürülen yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.

Otomobilin kundaklanması ihtimali üzerine olay yerine Gasp Büro Amirliği ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri sevk edildi. Ekipler, sokakta uzun namlulu silahlarla önlem aldı.

Olayın ardından otomobilde inceleme yapan itfaiye ekipleri, yangının elektrik aksamından kaynaklandığını belirledi.

Otomobil sahibi Hayrullah Döner, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Evde uyurken 'pat' diye bir ses duyunca damdan bir şey düştü sandım. Sonra babamların kalktığını fark ettim. Onlarda patlama sesine uyanmış. Herkes bu sese uyandı. Biz yangına müdahale etttik. Şurada bin metre ilerdeki itfaiye 45 dakikadır ortalıkta yok." dedi.



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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 03:23
  1. Adana
  2. otomobil
  3. Yangın

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