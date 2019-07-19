Yanan araç orman yangınına neden oluyordu Bodrum’da kaza sonrası ormanlık alana devrilen ve alev alan kamyonet orman yangınına neden oluyordu.

Bodrum’da kaza sonrası ormanlık alana devrilen ve alev alan kamyonet orman yangınına neden oluyordu.

Bodrum Gölköy yolu üzerinde öğle saatlerinde meydana gelen olayın ardından vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi verdi. Olay yerine Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, 112 Sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan araca zamanında yaptığı müdahale sonrası yanan araçtaki alevler ormanlık alana fazla sıçramadan söndürüldü.

Kamyonet yangın sonrası kullanılmaz hale gelirken, ekipler çevrede araç sürücüsünü aradı. Yapılan tüm aramalara rağmen araç sürücüsü bulanamadı.

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