Ersun Yanal’dan derbi öncesi futbolcularına uyarı: Baskıyı onlar hissetsin

Geçen sezon Kadıköy'de biten 1-1'lik derbinin ardından yaptığı "Belki de Galatasaray'ı şampiyonluktan ettik" açıklamasıyla eleştiri toplayan, Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, bugün Ali Sami Yen'den zaferle ayrılmaya kararlı.

Hafta başından beri oyuncularını fiziksel ve taktiksel olduğu kadar psikolojik olarak da bu dev mücadeleye hazırlayan tecrübeli çalıştırıcı "Sahaya kazanmak için çıkacağız. Fenerbahçe gibi oynadığımız takdirde amacımıza ulaşacağımızdan şüpheniz olmasın" ifadesiyle oyuncularından üç puan istedi.

Her şey elimizde

Yanal "Sinirlerinize hakim olup, taktik disipline sadık kalmanız çok önemli" uyarısı yaparken "Sahaya odaklanın ve işinize bakın. Baskıyı onlar hissetsin" dedi.



Savunma hattına pas hataları ve pozisyon alma konusunda ikazlarda bulanan Ersun Yanal"Ayağa garanti paslarla oynayacağız. Topun bizde kaldığı her saniye galibiyete yaklaşacağız. Stoperleri hata yapamaya açık. Pres ve doğru paslarla bu bölgeden sonuca gidebiliriz. Oyunu doğru yönetip, gücümüzü onlara kabul ettirmeliyiz" ifadesini kullandı.

KAYNAK:TÜRKİYE