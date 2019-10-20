Yanal'dan takımına eleştiri! "Bu 7. gol!"

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Denizlispor ile karşılaştı. Sarı-lacivertli ekip, Tolga Ciğerci ve Vedat Muriç'in attığı gollerle 2-1 kazanarak 3 puana ulaşmayı başardı.

Karşılaşmanın ardından görüşlerini aktaran Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, "Bu sezon bireysel hatadan yediğimiz yedinci gol... Evet önemli olan başında da söylediğimiz gibi her deplasman her takım için zor geçecek. Artık takımlar oyun disiplini ve sistemleriyle karşılık veriyorlar." dedi.



"Biz oyuncularımızın ideal performanslarına kavuşmasını sağlamaya çalışıyoruz" diyen Yanal, "Oyuncuların performansları arttıkça kolaylaşacak. 70. dakikaya kadar tamam ama 2-0'dan sonraki oyunu iyi oynamalıydık, doğru oynamalıydık. Oyuncuların performansı arttıkça daha iyi olacağız. Aramıza katılacak oyuncularla birlikte yolumuza daha güçlü devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Emre Belözoğlu'nun çok özel bir oyuncu olduğunu söyleyen Yanal, " Başından beri söylüyorum. Emre özel bir oyuncu, özel bir karakter. İşini en iyi yapan oyuncu. Yaşla ilgili değil darbeyle ilgili problemi var. Onu da idare ederek oynadı. Takımın performansını artırmak istiyoruz ama Emre'yi de doğru kullandığımızda daha iyi olacağını düşünüyorum. Hem saha dışında hem de saha içinde önemli bir yardımcı. Umarım sorun olmaz ve uzun süre devam ederiz." diye konuştu.



"Fenerbahçe'de olmak ve oynamak ciddi bir hazırlık gerektirir" ifadelerini kullanan Yanal, " Fenerbahçe'nin takım mühendisliğinde hem oyuncuların takım üzerindeki performansını hem de bizim gözlemlerimiz değerlendirilmeli. Ferdi genç bir oyuncu kullanacağız, oynatacağız. Onun hakkında CV'si yeterli değil gibi yorumlar yapmak doğru değil. Fenerbahçe'de olmak ve oynamak ciddi bir hazırlık gerektirir. Bunun en önemli aşaması ise takımın ahengine uyum sağlamayı gerektirir. Ferdi genç bir oyuncu kullanacağız, oynatacağız. Onun hakkında background’u, CV'si yeterli değil gibi yorumlar yapmak doğru değil." dedi.