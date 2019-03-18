Ersun Yanal o ismi çok sert uyardı! ''Tercihlerime saygı duymak zorundasın''

Beşiktaş'tanFenerbahçe'ye transfer olan başarılı orta saha oyuncusu Tolgay Arslan, Sivasspor maçında kenara gelirken yaptığı hareketlerle bu karara tepki gösterdi.

Tolgay, takımının golünden sonra ise Ersun Yanal’a sarılarak sevincini yaşadı. Ancak bu tavrı onu kurtarmadı.

Ersun Yanal’ın karşılaşmadan sonra öğrencisini, “Kendine hakim ol, sakin kal. Bu tarz hareketlerin sana da takıma da zarar verir. Tercihlerime saygı duymak zorundasın” sözleriyle uyardı. Tolgay’ın hocasından özür dilediği öğrenildi.