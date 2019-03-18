Ersun Yanal o ismi çok sert uyardı! ''Tercihlerime saygı duymak zorundasın''
Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Tolgay Arslan, Sivasspor maçında kenara gelirken yaptığı hareketlerle gündem oldu.18 Mart 2019 Pazartesi 11:20
Beşiktaş'tanFenerbahçe'ye transfer olan başarılı orta saha oyuncusu Tolgay Arslan, Sivasspor maçında kenara gelirken yaptığı hareketlerle bu karara tepki gösterdi.
Tolgay, takımının golünden sonra ise Ersun Yanal’a sarılarak sevincini yaşadı. Ancak bu tavrı onu kurtarmadı.
Ersun Yanal’ın karşılaşmadan sonra öğrencisini, “Kendine hakim ol, sakin kal. Bu tarz hareketlerin sana da takıma da zarar verir. Tercihlerime saygı duymak zorundasın” sözleriyle uyardı. Tolgay’ın hocasından özür dilediği öğrenildi.
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