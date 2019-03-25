Yan yatan işçi servisi ağaçları yerinden söktü! Şanlıurfa - Suruç karayolunun 10’uncu kilometresinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkarak ağaçları yerinden söken minibüs yan yattı.

Şanlıurfa’da organize sanayi bölgesindeki fabrikaya işçileri bıraktıktan sonra şehir merkezine dönen servis minibüsü kaza yaptı. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkarak ağaçları yerinden söken minibüs yan yattı. Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa - Suruç karayolunun 10’uncu kilometresinde yaşandı. Organize sanayi bölgesindeki fabrikaya işçi götüren 63 S 0284 plakalı servis minibüsü, dönüşte kaza yaptı. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkan minibüs, yol kenarındaki ağaçları yerinden söktükten sonra devrildi. Kazada minibüste yalnız olan sürücü yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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