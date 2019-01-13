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Yan dönen rögar kapağı trafiği aksattı

Şişli'de yan dönen rögar kapağı araçlarda maddi hasara sebep oldu

13 Ocak 2019 Pazar 22:14
Yan dönen rögar kapağı trafiği aksattı

İSTANBUL (AA) - Şişli'de yan dönen rögar kapağı trafiği aksatırken, araçlarda maddi hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Sıracevizler ile Akar caddelerinin kesiştiği bölgede yer alan bir rögar kapağı, saat 19.00 sularında henüz bilinmeyen sebeple yan döndü.

Caddede ilerleyen bazı araçların rögarın içerisine girmesi nedeniyle lastikleri patlarken, bazılarında da maddi hasar meydana geldi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine belediye ve polis ekipleri sevk edildi.

Caddede güvenlik önlemleri alan ekipler, rögar kapağını düzelterek trafik akışının normale dönmesini sağladı.





Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 22:14
  1. rögar kapağı
  2. Şişli
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