Yan Couto kimdir? Yan Couto nereli kaç yaşında? Yan Couto oynadığı takımlar:

Yan Couto, 3 Haziran 2002 tarihinde Curitiba Brezilya'da doğdu. Manchester City FC'den kiralık olarak SC Braga için sağ bek olarak oynayan Brezilyalı bir futbolcudur. Curitiba , Parana'da doğan Couto, 2012'de on yaşında Coritiba'nın gençlik grubuna katıldı.

2019 yılında henüz gençlik kategorilerinde iken The Guardian'ın "Yeni Nesil 2019" listesinde dünyanın en iyi 60 genç yeteneğinden biri olarak yer aldı. 2020 sezonu için ana kadroya yükselen Couto, üst düzey ilk maçına 21 Şubat'ta Cianorte'ye karşı evinde 2-0 yendikleri Campeonato Paranaense galibiyetinde sakatlanan Patrick Vieira'nın yerine ilk yarıda çıktı.

Yan Couto Manchester City kariyeri

1 Mart 2020'de, FC Barcelona ile yoğun bir şekilde bağlantılı olduktan sonra, Couto, Premier Lig tarafı Manchester City ile 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere beş yıllık bir sözleşme yapmayı kabul etti. 25 Eylül'de İspanyol Segunda División'da bir sezonluk kiralık olarak Girona'ya katıldı.

Yan Couto uluslararası kariyer

Couto, Brezilya 17 yaş altı futbol takımı için tartışmasız bir başlangıç ​​oldu, 20 maç oynadı ve 2019 FIFA U-17 Dünya Kupası için 23 kişilik listeye dahil edilmeden önce bir kez gol attı.