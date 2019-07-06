0553 313 94 23

Yamanlar Domatesi tezgahlara dönüyor

Karşıyaka Belediyesi, lezzetiyle ün yapan, ancak üretimi yok denecek kadar az olan Yamanlar Domatesi için çalışma başlattı.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 14:10
Yamanlar Domatesi tezgahlara dönüyor

Karşıyaka Belediyesi, lezzetiyle ün yapan, ancak üretimi yok denecek kadar az olan Yamanlar Domatesi için çalışma başlattı. “Yamanlar Domatesi tezgahlara dönecek” diyen Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, kooperatif kurarak domatesleri satın alacaklarını ve Kent Koop Gıda marketler aracılığıyla tüketiciye ulaştıracaklarını söyledi.


Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi ve 1912 Karşıyaka Derneği Başkanı Doç. Dr. Cem Karagözlü, Karşıyaka Belediye Meclis Üyesi Dr. Kaan Akacun ve Kardiyolog Dr. Ahmet Altıntığ ile birlikte Yamanlar Domatesi’nin yeniden üretilerek tüketiciye ulaşması için çalışma başlattı. 1 Nisan 2019’da Kardiyolog Dr. Ahmet Altıntığ’ın Yamanlar Köyünde bulunan tarlalarda üretimine başladığı 180 bin fideyi inceleyen Başkan Tugay, konuyla ilgili kooperatif kuracaklarını açıkladı. Önümüzdeki yıl 2-3 milyon arası fideye ulaşacaklarını, ve fideleri üreticiye ücretsiz dağıtacaklarını belirten Tugay, “Yamanlar Domatesi, ilçemizin markalarından birisidir. İnce kabuklu ve çok lezzetli olan domatesimizin üretimini artırmak ve eski günlerde olduğu gibi daha fazla insana ulaşmasını sağlamak istiyoruz. Üretimi konusunda bölge çiftçilerini teşvik edecek ve domatesleri belediye olarak satın alarak marketlerimizde satacağız. Yamanlar Domatesini hak ettiği noktaya getirecek bu çalışmayı çok önemsiyor ve titizlikle sürdürüyoruz” diye konuştu.



Genetik kodlama yapılacak


Proje kapsamında kullanılan tohumlara Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından genetik kodlama yapılacak. Nesli tükenmek üzere olan tohumların artırılması gerektiğini belirten Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi ve 1912 Karşıyaka Derneği Başkanı Doç. Dr. Cem Karagözlü, “Çok kıymetli olan tohumların yabancı tohumla karışıp karışmadığına bakacağız. Projemizi bilimsel bir zemine de oturtmak istiyoruz. Ancak temel amacımız önemli bir değer olan Yamanlar Domatesi’ni yeniden tezgahlara döndürmek” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 14:10
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Isparta’da arazi yangınında hububat ekili alan yandı
    1. Isparta’da arazi yangınında hububat..
    2. Güney Amerika ülkesinde toplu mezar..
    3. Buca Belediyesinde kadınların günü
    4. İlk hacı adayları kutsal topraklara..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e..
    6. Yangınormana sıçramadan söndürüldü
    7. Yamanlar Domatesi tezgahlara dönüyor
    8. AFAD’dan itfaiye ekiplerine eğitim
    9. D'S Damat, Deportivo Alaves'e sponsor..
    10. Çocuklar Lara sahilini temizleyip,..
    11. Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2..
    12. Devrek’te trafik kazası: 7 kişi hafif..
    13. TİKA'nın "2019 Tecrübe Paylaşım..
    14. TİKA'nın "2019 Tecrübe Paylaşım..
    15. Vuslat Derneği Kurban bağışlarını..
    16. 40. İTO İstanbul Rallisi başladı
    17. Bilal Erdoğan: “Mülteci yardımları..
    18. Skandal anlaşma çiğnendi bile! Terör..
    19. Cami imamını ve cemaatini..
    20. Şair Nurullah Genç: Günümüz şiiri..
    Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
    Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
    Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması!
    Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması!
    İmamoğlu’nu başkanlığa hazırlayan uluslararası ağı ortaya koydu! “Er-geç ona oy verenler de anlayacak, umarım geç olmaz!”
    İmamoğlu’nu başkanlığa hazırlayan uluslararası ağı ortaya koydu! “Er-geç ona oy verenler de anlayacak, umarım geç olmaz!”
    Sülün Osman, ‘Çanakkale ruhunu’ yaşamak için, bakın nereyi satın almış!
    Sülün Osman, ‘Çanakkale ruhunu’ yaşamak için, bakın nereyi satın almış!
    Bülent Arınç'tan Ali Babacan açıklaması: Bu yüzden yapılıyorsa yeni parti süreci hızlanır
    Bülent Arınç'tan Ali Babacan açıklaması: Bu yüzden yapılıyorsa yeni parti süreci hızlanır

    Günün Karikatürü

    6 Temmuz 2019
    Dünyayı sarsan açıklama: Kral Selman ölmek üzere
    Dünyayı sarsan açıklama: Kral Selman ölmek üzere
    Putin tüm dünyanın önünde açıkladı! O devleti yıkan NATO kararıydı!
    Putin tüm dünyanın önünde açıkladı! O devleti yıkan NATO kararıydı!