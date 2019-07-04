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Yamaç paraşütüyle atladılar, yaya geçidinden geçtiler

Tokat Mercimek tepesinden atlayış yapan yamaç paraşütçüleri yere indikten sonra yaya geçidinden geçti.

04 Temmuz 2019 Perşembe 13:30
Yamaç paraşütüyle atladılar, yaya geçidinden geçtiler

Tokat Mercimek tepesinden atlayış yapan yamaç paraşütçüleri yere indikten sonra yaya geçidinden geçti.


Türkiye’de 2019 yılının ’Yaya Öncelikli Trafik Yılı’ ilan edilmesi nedeniyle yayalara geçiş önceliği verilmesi ve yaya güvenliğine dikkat çekmek amacıyla Tokat İl Jandarma Komutanlığı tarafından program düzenledi. Turhal ilçesine bağlı Çaylı köyünde düzenlenen etkinliğe yamaç paraşütü pilotları da destek verdi. Şenyurt beldesinde bulunan bin 200 metre rakımlı Mercimek tepesinden 4 yamaç paraşütçüsü atlayış yaptı. Yamaç paraşütçülerinin inişi sırasında heyecan dolu anlar kameralara yansıdı. Sorunsuz iniş yapan yamaç paraşütçüleri köyün girişine yapılan yaya geçidinden geçti.



Köylüler ellerinde pankartlarla yaya geçidinden geçti


Köylülerin ‘Öncelik hayatın, öncelik yayanın’ sloganı attığı etkinliğe Tokat Valisi Ozan Balcı, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu ile çocuklar ve yöre sakinleri katıldı. Vali Balcı, İçişleri Bakanlığı tarafından trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması amacı ile “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” sloganıyla uygulamaya koyduğu projeye destek verdiklerini ifade ederek, “Vatandaşlarımızın canı malı bizler için önemlidir. Her alanda önemli ama trafik kurallarına uymalarını daha çok istiyoruz. Araba kullanırken, yaya geçitlerini kullanırken daha dikkatli olmaları gerekiyor. Bu kurallara uymadıkları için canlarına mallarına zarar gelmesi bizi mutsuz ediyor. Her alanda emniyet, jandarma bölgesinde canla başla çalışıyorlar. Bugün de Tokat Turhal’da çocuklarımız ile birlikte Çaylı köyünde Öncelik Yayanın. Öncelik Hayatın’ diyerek yaya öncelikli trafik yılına dikkat çekmek için bir araya geldik” dedi. Vali Balcı, açıklamasının ardından programa katılanlarla birlikte yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçti.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 13:30
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