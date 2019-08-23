Yamaç paraşütünde dünyanın gözü Hasan Dağı'nda





AKSARAY (AA) - ZEKERİYA KARADAVUT - Son yıllarda yamaç paraşütü sporunun gözde mekanı haline gelen Hasan Dağı'nda, 25-31 Ağustos'ta gerçekleştirilecek Yamaç Paraşütü Süper Final Test Şampiyonası'na 35 ülkeden yaklaşık 130 pilotun katılması bekleniyor.

Dünyada yamaç paraşütü sporu anlamında ilk üçe giren ve Türkiye'de ise ön sırada yer alan Hasan Dağı, dünyanın en büyük yamaç paraşütü organizasyonundan biri olan Yamaç Paraşütü Süper Final Test Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Uluslararası Havacılık Federasyonunun (FAI) izniyle 25-31 Ağustos tarihlerinde 3 bin 268 metre yüksekliğindeki Hasan Dağı'nda gerçekleştirilecek şampiyonaya, 35 farklı ülkeden yaklaşık 130 pilotun katılacağı bildirildi.

Şampiyonanın organizatörlüğünü yapan Türkiye Hava Sporları Federasyonu Aksaray Temsilcisi Abdullah Kahraman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hasan Dağı'nda 2015'ten bu yana yamaç paraşütü yarışmalarını düzenlediklerini söyledi.

Yamaç paraşütü anlamında Hasan Dağı'nın dünyada ilk üçe girdiğini, Türkiye'de ise bir numara olduğunu belirten Kahraman,"Hasan Dağı, 3 bin 268 metre yüksekliği ve hava şartlarının yamaç paraşütüne elverişli haliyle Türkiye'de bu spora en uygun yerdir. Bu yüzden Hasan Dağı, Türkiye'de yamaç paraşütü merkezi haline geldi. Geçtiğimiz senelerde düzenlediğimiz şampiyonalarla bunu kanıtladık. Bu sene ve önümüzdeki yıllarda da çok sayıda şampiyonalar düzenleyeceğiz." diye konuştu.

Kahraman, Hasan Dağı'nda paraşüt yarışmalarına bir festivalle başladıklarını, 2015'te Türkiye Kupası XC Open Hasan Dağı Uzun Mesafe Yamaç Paraşütü Şampiyonası'nı düzenlediklerini vurguladı.





- "Ülkemizin tanıtımı açısından çok önemli"





2016'da ise Dünya Kupası eleme yarışmalarını burada düzenlediklerini hatırlatan Abdullah Kahraman, şöyle konuştu:

"2018'de Dünya Kupası, bu yıl da Uluslararası Yamaç Paraşütü Rusya Açık Şampiyonası'nı düzenledik. 25-31 Ağustos'ta da Yamaç Paraşütü Süper Final Test Şampiyonası'nı düzenleyeceğiz. Şampiyonaya 35 ülkeden yaklaşık 130 sporcu katılacak. Bu yarışma futbolda Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun test şampiyonası anlamına geliyor. Hasan Dağı'nın ve ülkemizin tanıtımı açısından çok önemli. Şampiyonanın kapanış gününde Türk Yıldızları bir gösteri uçuşu gerçekleştirecek. İnşallah önümüzdeki yıl da süper final yarışması düzenleyeceğiz."





- "Bizim açımızdan bulunmaz bir fırsat"





Abdullah Kahraman, yamaç paraşütü sporunun Türkiye'de çok hızlı şekilde geliştiğini, 8 bine yakın aktif pilot olduğunun altını çizerek, uluslararası yarışma anlamında Hasan Dağı'nı çok aktif olarak kullandıklarını anlattı.

Yamaç paraşütü sporunun Türkiye'nin tanıtımı ve turizm açısından çok önemli olduğuna dikkati çeken Kahraman, geçen yılki organizasyonu sosyal medya üzerinden 30 ülkeden yaklaşık 6 milyon sporseverin izlediğine vurgu yaptı.

Kahraman, "Bu sene bu sayının 10 milyona ulaşmasını bekliyoruz. Bu yıl düzenleyeceğimiz yarışma seviye olarak geçen yılkinin bir kademe daha üstü. Bizim açımızdan bulunmaz bir fırsat. Bu tür yarışmaları buraya getirmek hiç kolay değil. Hasan Dağı'mız yamaç paraşütü sporu için çok önemli. Yaptığımız yarışmalarla Ihlara Vadisi ve Aksaray'ın güzellikleri buraya gelen sporculara gösteriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.