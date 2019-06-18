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Yamaç paraşütünde ‘Dımbıllan dayı’ ile tek kişilik orkestralı konser

Isparta Senirkent’te çocukluğunda geçirdiği bir kaza sonucu tek elini kaybetmesine rağmen ilgi duyduğu darbuka ile ağzından müzikal sesler çıkarma yeteneğini geliştiren ve sosyal medyada ‘Dımbıllan dayı’ olarak ün salan 62 yaşındaki Veli Çeliköz, Muğla’nın Fethiye ilçesinde 1969 rakımlı Babadağ’dan havalanarak yaptığı yamaç paraşütü ile yeteneklerini bu kez gökyüzünde sergiledi.

18 Haziran 2019 Salı 09:29
Yamaç paraşütünde ‘Dımbıllan dayı’ ile tek kişilik orkestralı konser

Isparta Senirkent’te çocukluğunda geçirdiği bir kaza sonucu tek elini kaybetmesine rağmen ilgi duyduğu darbuka ile ağzından müzikal sesler çıkarma yeteneğini geliştiren ve sosyal medyada ‘Dımbıllan dayı’ olarak ün salan 62 yaşındaki Veli Çeliköz, Muğla’nın Fethiye ilçesinde 1969 rakımlı Babadağ’dan havalanarak yaptığı yamaç paraşütü ile yeteneklerini bu kez gökyüzünde sergiledi.


Isparta’nın Senirkent ilçesinde küçük yaşlarda ateşli silahla oynarken, bir elini kaybeden ve buna rağmen hayata küsmeyen 62 yaşındaki Veli Çeliköz, yaklaşık 36 yıldır çaldığı darbukayı müzisyenlik haline getirerek, hayatını kazandı. Biri jandarma komando olarak yakın zamanda emekli olan, diğeri de mermer ocağında çalışan 2 oğlunu, çaldığı darbuka ile gittiği düğünlerde kazandığı parayla büyüttüğünü dile getiren Veli Çeliköz, tek eli ve ağzıyla adeta tek başına bir orkestra gibi çalışıyor. Çeliköz, hem çalıyor, hem ağzıyla müzikal sesler çıkarıyor hem de şarkı, türkü ve uzun havalar söylüyor.


İlk önceleri Isparta ve Senirkent ilçesinde tanınan Çeliköz, sosyal medya sayesinde yaklaşık 15 bin takipçisiyle artık daha fazla kitlelerce tanınıyor. Çeliköz, elindeki engeline rağmen sahip olduğu hayat neşesi, mücadelesi ve yetenekleriyle de görenleri hayran bırakıyor.


Isparta Senirkent’ten bir reklam filmi projesi için Muğla’nın Fethiye ilçesine giden Çeliköz, Yamaç Paraşütü Pilotu Samed Özata ile birlikte Fethiye semalarında yamaç paraşütü yaptı.


Çeliköz, yamaç paraşütünde ağzıyla yaptığı müzikal enstrüman ve ses yeteneğini ortaya koyarak, havada unutulmaz bir konser verdi. Çeliköz konserinde, Mihriban ve Ormancı türkülerini yorumlayarak, müzikal bir ziyafet yaşatırken, Yamaç Paraşütü Pilotu Özata da zaman zaman ona eşlik etti.


Fethiye’deki 1969 rakımlı Babadağ’dan yamaç paraşütü ile havalanan Çeliköz, bir süre sonra Ölüdeniz Plajı’na indi.



Çeliköz: “Yeteneğim sayesine buralara ulaştım”


Yamaç paraşütü serüvenine sevdiklerine selam göndererek başlayan Çeliköz, “Antalya’daki bacanağım ve baldızlarıma saygı ve selamlarımı sunarım. Küçüklerimin gözlerinden büyüklerimin ellerinden öperim. Cenabı Allah nasip etti, bana ölmeden buraları da gösterdi. Yeteneğim sayesine buralara ulaştım. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun” dedi.



“Allah, Tayyip Erdoğan’ımızı da başımızdan eksik etmesin”


Uçuşu esnasında Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için de iyi dilek ve temennilerde bulunan müzikal yetenek, “Allah devletimize zeval vermesin. Çok memnunum devletimizden, herkesten Allah razı olsun. Allah, Tayyip Erdoğan’ımızı da başımızdan almasın. Allah devlet başkanımızı başımızdan eksik etmesin” ifadelerini kullandı.



Tek eliyle sürdürdüğü yeteneğiyle hayatını kazandı


Çocuk yaşlardan itibaren sahip olduğu yetenekle kazandığı hayatında, evlenip, dünyaya gelen 2 çocuğunu büyüttüğünü Çeliköz, 6 Ağustos 2018 tarihinde İhlas Haber Ajansı’nın yaptığı röportajda, yeteneklerinin keşfedilmesini istediğini, hayalinin televizyonlara çıkmak ve yeteneğiyle fenomen olmak olduğunu ifade etmişti.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 09:29
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