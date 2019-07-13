Yamaç paraşütü yere çakıldı, pilotu hayatını kaybetti Denizli’nin Çal ilçesinde yamaç paraşütü ile havalandıktan kısa bir süre sonra yere çakılan 41 yaşındaki pilot hayatını kaybetti.

Denizli’nin Çal ilçesinde yamaç paraşütü ile havalandıktan kısa bir süre sonra yere çakılan 41 yaşındaki pilot hayatını kaybetti.



Edinilen bilgilere göre, olay Çal ilçesi Çökelez Dağı’nda meydana geldi. Özel bir kulüp aracılığı ile Çökelez Dağı’nda eğitim uçuşu kapsamında yamaç paraşütü atlayışı yapan Ali Haydar Paksoy havalandıktan kısa bir süre sonra yere çakıldı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri Paksoy’un olay yerinde öldüğünü belirledi. Talihsiz pilotun cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.



Yapılan ilk tespitlerde kazanın ters rüzgar nedeniyle kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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