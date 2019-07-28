Yamaç paraşütü yapan turist kendini yarışmanın içinde buldu

İsviçre’den Rize’ye paraşütle uçuş yapmak için gelen Yauuic Schueider isimli turist atlayışının ardından iniş yaptığı alanda kendini yarışmanın içerisinde bulunca şaşkınlık yaşadı.

Rize Belediyesinin bu yıl 30.’sunu düzenlediği Çay, Turizm ve Yaz Sporları Festivali kapsamında düzenlenen 4. Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması renkli görüntülere sahne oldu. Rize’nin Sırahoz Tepesi olarak bilinen alandan atlayışların yapıldığı etkinlik, iniş alanı olarak belirlenen İslampaşa Mahallesi sahilinde kurulan hedef noktasında son buldu. Üç turda gerçekleşen yarışmaya Rize ve Türkiye geneli farklı illerden gelen yamaç paraşütçüleri katılım sağladı. Her yıl geleneksel olarak Rize Belediyesi tarafından düzenlenen Yamaç Paraşütü Hedef Yarışmasında bu yıl ilginç bir gelişme yaşandı. İsviçre’den ailesiyle birlikte Doğu Karadeniz Bölgesi’ni gezmek için gelen ve Rize’de yamaç paraşütü sporunun yapıldığını duyan İsviçreli turist Yauuic Schueider paraşütüyle uçmak için Sırahoz Tepesi olarak bilinen tepeye çıktı. Burada kendisi gibi yamaç paraşütü ile uçmak için bekleyen Türkleri gören turist Schueider, her şeyden habersiz bir şekilde atlayışını gerçekleştirdi. İniş alanına vardığında kendisini bir yarışma içerisinde bulan Yauuic Schueider, şaşkınlık yaşarken, organizasyonu yapan Rize Belediyesi ekiplerince alkışlarla karşılandı.

"Güzel bir sürpriz oldu"

Atlayışı sonrası bir açıklama yapan turist Schueider, Karadeniz gezisi yaptığını ve paraşütü ile uçabilmek için Rize’ye uğradığını ifade ederek, yarışmadan haberi olmadığını ancak kendisine güzel bir sürpriz olduğunu söyledi. Sahile indiğinde ilgiyle karşılandığını ve burada gerçeği tercüman bir sporcu tarafından öğrendiğini ifade eden turist Schueider, bu uçuşun kendisinde büyük bir anı olarak kalacağını sözlerine ekledi.

İsviçreli turiste günün anısına madalya verildi

Rize Belediyesi 4. Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması 1.’si Ali Zaimoğlu, 2.’si Tayyip Temir, 3.’sü ise Kutsal Özsoy oldu. Dereceye diren yarışmacılara ödülleri Rize Belediyespor Kulüp Başkanı Mustafa Köroğlu ve Çay Borsası Genel Sekreteri İsmail Kocaman ve komite ekibi tarafından takdim edildi. Ayrıca yarışma sonunda İsviçre’den gelen ve kendisini tesadüfen yarışma içerisinde bulan turist Yauuic Schueider’e günün anısına madalya takdiminde bulunuldu.

Festival içerisinde yer alan diğer bir etkinlik RC Model Uçak gösterileri ise alanda bulunan izleyici vatandaşlardan büyük alkış aldı.