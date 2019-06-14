Yalova’ya motosiklet ambulans gönderildi

Sağlık Bakanlığı tarafından Yalova’ya gönderilen motosiklet ambulanslar törenle hizmete girdi.

3 normal, 3 de motosiklet ambulans için 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda devir teslim töreni gerçekleştirildi. İl Sağlık Müdürü Halim Ömer Kaşıkçı, gelen ambulansların vak’alara müdahaleye büyük bir katkı sağlayacağını dile getirdi. Kaşıkçı, “Ülkemizde sağlık yatırımlarında yapılan çalışmalardan en önemlisinden bir tanesi de acil sağlık hizmetleridir. 2000’li yılların başında ben Ankara’da şube müdürüyken, koskoca Ankara’da toplam 11 istasyonumuz, 12 tane de ambulansımız vardı. Şu anda Ankara’da 220 ambulans bulunuyor. 11’den 220’ye çıkan bir ambulans sayısı var. Tabii hizmet çok daha hızlı yürüyor. Eskiden cep telefonundan bile komuta merkezini arayamazken, şu anda ambulanslarımızı GPS ile takip ediyoruz. Genel Müdürümüz, Yalova için Bursa’daki ambulans helikopteri rahatlıkla kullanabileceğimizi söylediler. Bu anlayış ile vatandaşımıza en iyi hizmeti vereceğiz. Bugün ambulans sayımızı arttırdık bir de ilave olarak motosiklet ambulanslarımız da geldi. Motosiklet ambulanslarımızın birçok özelliği olacak. Yaz aylarında kış aylarına göre bir buçuk kat daha fazla artan vaka sayısı var. Aylık 2000’li sayılardan 3 bin 500’lü sayılara çıkıyoruz. Özellikle Çınarcık merkez ve Yalova merkezde bu ambulanslarımıza hızlı müdahale yapacağız. Fedakâr ve cefakâr hizmet veren arkadaşlarıma bu ambulansların şevk getireceğine inanıyorum. Bize bu ambulansları kazandıran devlet büyüklerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Ardından ambulansları inceleyen Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkçı’dan bilgi aldı.