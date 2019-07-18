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Yalova’ya 1.5 miyar TL’lik yatırım yapıldı

Yalova’ya yatırımlar için 1 milyar 388 milyon 160 bin TL harcandığı belirtildi.

18 Temmuz 2019 Perşembe 11:17
Yalova’ya 1.5 miyar TL’lik yatırım yapıldı

Yalova’ya yatırımlar için 1 milyar 388 milyon 160 bin TL harcandığı belirtildi.


Yalova İl Koordinasyon Kurulu İl Özel İdaresi Toplantı Salonu’nda toplandı. Vali Yardımcısı İrfan Demiröz’ün başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 2019 öncesi ve 2019’da devam eden devlet yatırımları ele alındı.


Yalova’da halen devam eden 127 projenin olduğunu belirten İrfan Demiröz, Yalova için 8 adet başlamamış, 21 adet de ihale aşamasında olan yatırım bulunduğunu söyledi. 2019 projeleriyle ilgili de açıklama yapan Demiröz, “İlimizde 2019 yılı 2. dönem sonu itibariyle 22 adet kamu ve özel yatırımcı kuruluşun faaliyet gösterdiği 8 ana sektörde 51 adet biten, 127 adet devam eden, 8 adet başlanmamış ve 21 adet ihale aşamasında olmak üzere toplam 207 adet proje bulunduğu ve buyatırımların toplam proje bedelinin 2 milyar 377 milyon 744 bin TL olduğu görülmektedir. Mevcut projeler için 2019 yılından önceki yıllarda yapılan harcama 1 milyar 388 milyon 160 bin TL’dir. 2019 yılında projelere toplam olarak 297 milyon 509 bin TL ödenek ayrıldığı görülmektedir. 2019 yılında 2. dönem sonuna kadar yapılan harcama ise 132 milyon 370 bin TL olup, yıl dahilinde yapılan harcamanın yıl ödeneğine göre yüzde 45 oranında; projelere yapılan toplam harcamanın proje bedeline göre ise yüzde 64 oranında nakdî gerçekleşme sağlanmıştır” dedi.


Toplantıda kurum müdürleri de söz alarak bilgilendirme yaptı.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 11:17
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