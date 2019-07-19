Yalova'nın kurtuluş yıl dönümü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yalova'nın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Muammer Erol ile Belediye Başkanı Vefa Salman'a tebrik telgrafı gönderdi19 Temmuz 2019 Cuma 11:34
ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yalova'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Yalova'nın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Muammer Erol ile Belediye Başkanı Vefa Salman'a tebrik telgrafı gönderdi.
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