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Yalova’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümü kutlandı

Yalova’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98.

19 Temmuz 2019 Cuma 13:08
Yalova’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümü kutlandı

Yalova’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümü törenlerle kutlandı.


15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törene Yalova Valisi Muammer Erol, Milletvekili Özcan Özel, Belediye Başkanı Vefa Salman ve protokol mensupları katıldı. Yalova’nın 6 ay süren işgal dönemi süresinde Osmanlı arşivlerine göre 9 bin 143 kişinin katledildiğini dile getiren Salman, “Yalova’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümünü gururla ve mutlulukla kutluyoruz.Bu topraklar için göğsünü siper eden, kanını akıtan, şehit ve gazilerimizden bize emanet kaldı. Yunan ordusu, Yalova’daki Ermeni ve Rum çetelerini de kışkırtarak bu topraklarda bir katliam yaşanmasına sebep oldu. Osmanlı arşivlerine göre 9 bin 143, İngiliz arşivine göre 5-6 bin insan vahşice katledildi. 23 Şubat 1921 yılında başlayan bu mezalim çok şükür ki 19 Temmuz 1921 yılında bağımsız Yalova Bölüğü unsurlarının Yalova’ya girmesi ile sona erdi" diyerek, gazi ve şehitleri minnetle andı.


Konuşmaların ardından Türk Boyları Kültür Şöleni kapsamında Yalova’da bulunan farklı ülkelerin folklor ekipleri gösteri sundu.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 13:08
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