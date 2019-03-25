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Yalovalı öğrenciler İstanbul’daki yuvalarına kavuşuyor

Yalova Belediyesi ve Yalova Derneği, İstanbul’daki Yalovalı üniversite öğrencilerinin kalacağı bir yurt yapımı için protokol imzaladı.

25 Mart 2019 Pazartesi 14:42
Yalovalı öğrenciler İstanbul’daki yuvalarına kavuşuyor

Yalova Belediyesi ve Yalova Derneği, İstanbul’daki Yalovalı üniversite öğrencilerinin kalacağı bir yurt yapımı için protokol imzaladı.


1970’li yıllarda dönemin Belediye Başkanı Rahmi Üstel tarafından Yalovalı öğrencilerin İstanbul’daki üniversite hayatlarında konaklamaları amacıyla yurt yapılmak üzere alınan arazideki pürüzler Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’ın teşebbüsüyle ortadan kaldırıldı. Arazinin maksadına uygun şekilde kullanılmasının önü açıldı. Yalovalılar Derneği (Yalovam) ile yapılan protokol neticesinde Fatih’teki arazi üzerinde kısa süre sonra yurt yapımına başlanacak.


Başkan Vefa Salman, “1970’li yıllarda Yalova’dan üniversite okumak üzere İstanbul’a giden öğrencilerin konaklama sıkıntısı yaşamaması için atılan bu adım, ne yazık ki uzun yıllar hayata geçirilememiş. Göreve geldikten sonra üzerinde birçok resmi problemin bulunduğu Fatih’teki arsa ile ilgili çalışmalar yaptık. Buradaki tüm sıkıntıları ortadan kaldırarak arsanın tapusunu aldık. Geçtiğimiz günlerde yapmış olduğumuz görüşmede Yalovalılar Derneği Başkanı Kenan Baş ağabeyimiz ve dernek yöneticileri bizlere bu arsa üzerine yurt yapımını üstlenmek istediklerini belirttiler. En verimli şekilde en üst kapasiteyle bir proje oluşturmak üzere kendileri ile ön protokolü imzalamış bulunuyoruz. En kısa zamanda resmi prosedürü de tamamlayarak yurdun yapımını başlatmış olacağız” dedi.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 14:42
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