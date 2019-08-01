Yalovalı kesme çiçek üreticilerinin meseleleri tartışıldı Yalova Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından sektör toplantısı düzenlendi.

Yalova Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından sektör toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Vali Muammer Erol, İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürü Yılmaz Boz, İl Müdür Yardımcısı Selçuk Yaman, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Hacı Ali Dinçer, Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürü Kadir Karaduman ve kesme çiçek üreticileri katıldı. Kesme çiçek üreticilerinin meselelerinin dile getirildiği ve değerlendirildiği toplantıda ele alınan hususların takipçisi olacağını belirten Vali Muammer Erol, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile koordinasyon halinde sektörün meselelerinin çözümü için destekçi olacağını ifade etti.

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