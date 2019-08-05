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Yalovalı esnaf çıkmaları sorunsuz terk etti

Yalova Gazipaşa Caddesi’nde bulunan işletmelerin kanuna aykırı olarak yapmış oldukları çıkmalar için verilen süre doldu.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:20
Yalovalı esnaf çıkmaları sorunsuz terk etti

Yalova Gazipaşa Caddesi’nde bulunan işletmelerin kanuna aykırı olarak yapmış oldukları çıkmalar için verilen süre doldu. Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, başkan yardımcıları, ilgili birim müdürleri ve ekipler ile sabahın erken saatlerinde Gazipaşa Caddesi’ni boydan boya gezerek esnafa ait işletmelerin çıkmalarını kontrol etti.


Yalova Belediyesine gelen müfettiş konuyla ilgili incelemelerde bulunarak İçişleri Bakanlığına içerisinde AK Parti’li encümen üyelerinin de yer aldığı dönemin sorumluları için soruşturma açılması talebinde bulunmuştu. İvedilikle başlatılan çalışmalar sonucunda esnafa süre verilerek çıkmaların Pazartesi sabahına kadar kaldırılması istendi. Yalova Belediyesi ekiplerinin de destek verdiği çalışmalarla Gazipaşa Caddesi esnafı imara aykırı yapmış oldukları çıkmaları boşaltarak, yıktılar.


Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Başkan Salman, “Gazipaşa Caddesi üzerinde imara aykırı olarak yapılmış olan çıkmalar için esnafımıza bu hafta sonu için süre vermiştik. Esnafımız, belediyemizin de destekleriyle fazla çıkmalarını yasal sınırına getirdi. Pazartesi sabah son incelemeleri yapmak üzere başkan yardımcılarım ve mesai arkadaşlarım ile birlikte Gazipaşa Caddesi’nde idik. Bu konuda bizlere yardımcı olan ve verilen süre içerisinde sorunsuz bir şekilde çıkmaları terk eden esnafımıza, Sayın Valimiz Muammer Erol’a ve Emniyet Müdürümüz Hakan Fındık’a desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 12:20
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