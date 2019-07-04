0553 313 94 23

Yalova’dan çaldılar, Kocaeli’nde yakalandılar

Yalova jandarması, bir tekstil atölyesini soyan şahıslardan birini Kocaeli’nde yakaladı.

04 Temmuz 2019 Perşembe 11:21
Yalova’dan çaldılar, Kocaeli’nde yakalandılar

Yalova jandarması, bir tekstil atölyesini soyan şahıslardan birini Kocaeli’nde yakaladı. Zanlıların, çaldıkları malzemeleri ikinci el malzeme satışı yapan işyerinde satışa sundukları tespit edildi.


Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde Taşköprü Sanayi Sitesi’ndeki bir tekstil atölyesi kimliği meçhul kişilerce soyuldu. Piyasa değeri 200 bin TL olan 1 adet LED televizyon, 1 adet kamera kayıt cihazı, 1 adet kaynak makinesi, 1 adet spiral taşlama makinesi, 1 adet laptop, 40 adet gümüş nakış ipliği çalındı. Yalova jandarması özel bir ekip oluşturarak olayın faillerinin peşine düştü. İlin değişik noktalarındaki 50 kameranın görüntüleri ve PTS kayıtları incelendi. Hırsızların eşkalleri ve adresleri belirlendi. Hırsızlığın failleri olan R.B. (32) ve Y.T. (38) isimli şahısların Kocaeli’nde kendilerine ait ikinci el malzeme satışı yapan bir işyerlerinin de bulunduğu bilgisine ulaşan ekipler, zanlıların Kocaeli’ndeki ev ve iş yerlerine operasyon yaptı. Operasyonda çalınan malzemeler ele geçirilirken, yakalanan Y.T. (38) mahkemeye sevk edildi. Y.T. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Olayın şüphelilerinden R.B ve bu şahıslara yardım ettiği düşünülen 2 kadının yakalanması içinse çalışma başlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 11:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Anız yakanlara idari para cezası
    1. Anız yakanlara idari para cezası
    2. Havacılar, ihtiyaç sahibi ailelere..
    3. ABD'de hareketli anlar! Tanklar Beyaz..
    4. Kaynarca Halk Eğitim Merkezi Müdürü..
    5. Pursaklar’da parklar bakım ve..
    6. Samsun’da 355 bin 297 araç var
    7. Kilo almak için hangi doktora gidilir
    8. Polatlı’da ruhsatsız 48 iş yeri..
    9. Kartepe Çuha fabrikası restorasyon..
    10. Türkiye'den flaş S-400 açıklaması:..
    11. Üniversite öğrencisi 13 günlük yaşam..
    12. Güngören Belediyesi’nden bilim ve..
    13. Kumpas davalarının hakim ve savcıları..
    14. Bedava uyuz aşısı yapıyor
    15. İstanbul trafiğine Mayıs’ta 17,5 bin..
    16. Yabancı uyruklu 2 profesör gözaltına..
    17. Karaman’da bıçaklanan köy muhtarı..
    18. Kamyonet motosiklete çarptı: 1 yaralı
    19. CHP’li eski vekile dolandırıcılık..
    20. Köyden kente göçü azaltma projelerine..
    21. Eskişehir Gelişim Okulları’ndan Rektör..
    22. Ambulansların trafikle imtihanı
    23. OPPO'nun desteklediği "PUBG Mobile..
    24. Başakşehir emniyetinden ruhsatsız..
    25. Yaz Kur’an Kursu öğrencilerinin tarih..
    26. Türkiye'de yüksek öğrenim gören..
    27. İŞKUR Eskişehir rakamları açıklandı
    28. Trafoda çıkan dumanlar korkuttu
    29. Bu meslek Türkiye’de sayılı: Şemsiye..
    30. Yaralı hayvanlar profesyonel..
    BAE şeyhinin oğlu ahlaksız partide ölü bulundu!
    BAE şeyhinin oğlu ahlaksız partide ölü bulundu!
    İmamoğlu’ndan Koç’a ilk kıyak
    İmamoğlu’ndan Koç’a ilk kıyak
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar

    Günün Karikatürü

    4 Temmuz 2019
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”