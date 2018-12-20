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Yalova'daki deprem

Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) Güney Marmara Şube Başkanı Engin Er, Yalova'da meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremin uyarıcı nitelikte olduğunu belirterek, "Her 3-3,5 veya 4 büyüklüğündeki depremler, 'Ben buradayım, diriyim ve aktifim. Deprem üretme potansiyelim var' demek istiyor. Biz de bunu böyle okumalıyız ve buna göre önlemlerimizi almalıyız." dedi.

20 Aralık 2018 Perşembe 10:44
Yalova'daki deprem

Er, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son 10-15 yıldır dünyada ve Türkiye civarında depremlerin sayısında yüzde 3 bin civarında artış olduğunu ifade etti.

Hareketlenmenin devam ettiğini dile getiren Er, şöyle konuştu:

"Çınarcık'ta, Mudanya'da, Bursa'da, Marmara Denizi'nde ve Ege Bölgesi'nin tamamında deprem sayılarında artış var. Bir depremin öncüsü veya artçısı değil bu. Bu yaklaşık 10 gün içinde meydana gelen dördüncü deprem. Bunları uyarıcı deprem olarak algılamamız lazım. Bildiğimiz ve beklenen İstanbul depremi var 7,6 büyüklüğünde. Bugün değilse yakın zamanda beklenen. 1855 depremi var Bursa'da, 'Küçük kıyamet' olarak adlandırdığımız. İstanbul'un küçük kıyameti ile Bursa'nın küçük kıyameti arasında olan depremler bunlar. Hiçbiri birbirini etkileyen ve tetikleyen depremler değil ama hepsi bir bütünün parçası. Yani Kuzey Anadolu fay hattının kollarının segmentlerinin üzerinde olan depremler bunlar. Bunlar zaten bilinen ve aktif olan faylar. Bunlar deprem potansiyeli olan faylar ve buralarda olan ve beklenen depremler var."

Er, son zamanlarda meydana gelen depremlerin uyarıcı nitelikte olduğunu vurgulayarak, "Her 3-3,5 veya 4 büyüklüğündeki depremler 'Ben buradayım, diriyim ve aktifim. Deprem üretme potansiyelim var' demek istiyor. Biz de bunu böyle okumalıyız ve buna göre önlemlerimizi almalıyız. Bu bir doğa olayı. Doğal afet olmadı şu anda çok şükür. Bursa'da 3 büyüklüğündeki deprem insanlarda korkuya sebep oldu. İnsanlar korkup dışarıya çıktılar. Bu deprem Japonya'da olsa kimse haber dahi yapmaz, olay dahi olmaz. Herkes işine devam eder ama biz 3 büyüklüğündeki bir depremde korkuyorsak demek ki gerekli önlem ve tedbirleri almıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 10:44
  1. İstanbul
  2. Bursa
  3. Deprem
  4. Jeoloji Mühendisleri Odası

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