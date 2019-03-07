Yalova'da "Yeni Türkiye'de Gençlik ve Siyaset" konulu gençlik buluşması

YALOVA (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, "Gençlerin ilgi alanlarından başlayarak onlarla temas kurmalısınız ki ondan sonra gençlere başka değer aktarımları da yapabilesiniz." dedi.

AK Parti Yalova Gençlik Kollarınca düzenlenen "Yeni Türkiye'de Gençlik ve Siyaset" konulu gençlik buluşması, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekilli Ahmet Büyükgümüş moderatörlüğünde Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda yapıldı.

Etkinlikte konuşan Erdoğan, Türkiye Gençlik STK'ları Platformu tarafından geçen yıl kasım ayında İstanbul'da gerçekleştirilen Türkiye Gençlik Zirvesi'ni hatırlattı.

Platformun, bu zirve öncesinde geniş çaplı bir gençlik araştırması yaptığını belirten Erdoğan, "Gençlik araştırmasının sonuçları, Türkiye Gençlik Zirvesi'nde kamuoyuyla paylaşıldı. Önümüzdeki dönemde de bu araştırma sonuçlarıyla ilgili çalışma grupları oluşturulup 4-5 başlıkta bu sonuçlar değerlendirilecek." diye konuştu.

Söz konusu çalışmanın çıktılarından birinin, gençlerin sivil toplum faaliyetlerine katılım düzeyinin belirlenmesi olduğunu dile getiren Erdoğan, buna göre, gençliğin sadece yaklaşık yüzde 5'inin sivil toplum çalışmalarına katıldığını ve herhangi bir sivil STK ile üyelik ilişkisi kurduğunu ifade etti.

Gençler arasında STK'lerle ilgili bilinirliğin de araştırıldığını aktaran Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kızılay'ın, Yeşilay'ın bilinirliğinin olduğunu gördük. TÜGVA'nın biraz bilinirliğinin olduğunu gördük. Onun dışında gençlerin, ilgi alanlarına yönelik STK'lerde çalışmadıklarını görüyoruz. Dolayısıyla gençlerin sivil toplum alanında çalışmalarındaki eksiklik, gençlerin ilgilerini karşılayacak faaliyet eksikliği. Mesela Türkiye'de, muhafazakar cenah dediğimiz kesimdeki çalışmalara bakıyoruz; gençlere burs veriliyor, yurt çalışması yapılıyor. Onun dışında daha çok din eğitimine yönelik çalışmalar yapılıyor ama gençlerin ilgi alanlarından başlayarak onlarla temas kurmalısınız ki ondan sonra gençlere başka değer aktarımları da yapabilesiniz."

Erdoğan, gençlerin okullardaki kulüplere, belediyelerin, bakanlığın gençlik merkezlerine kanalize edilmesi gerektiğini anlatarak, bu bakımdan TÜGVA'nın varlığının değerli olduğunu sözlerine ekledi.

TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu da vakfın çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Vakfın 4 yıllık geçmişe sahip olduğunu söyleyen Eminoğlu, şunları kaydetti:

"Bizim burada 'yeni nesil gençlik vakfı' tanımında kastımız, gayemiz şu: Zaten hitap ettiğimiz kitle TÜGVA'da 10 yaşından itibaren başlayıp 30-35 yaşlarına kadar olan bir kitle. Önemli bir kısmı da ortaokul ve lise çalışmaları, yine keza üniversite okuyan kardeşlerimizin içinde bulunmuş olduğu çalışmalar oluyor. Burada biz en başta şunu önceledik: Genel manada Türkiye genelinde TÜGVA mensubu olan, bugün sayılarla vermek gerekirse 40-50 bin gönüllü, direkt bizimle görev alan arkadaşlarımız var. Yine toplamda haberdar olmak isteyen 200 bine yakın bir öğrenci kitlesinden bahsediyoruz. Tabii buradaki en önemli unsurlardan biri, bu kardeşlerimiz kendi yazdıkları projeleri faaliyete geçirebilme imkanlarına sahip oluyorlar."

Programa, Yalova Valisi Muammer Erol ve İl Emniyet Müdürü Hakan Fındık ile gençler katıldı.