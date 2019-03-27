Yalova’da yeni köprülerin yüzde 30’u tamamlandı

Yalova’da kısa bir süre önce yapımına başlanan 2 yaya ve 1 araç olmak üzere toplam 3 köprünün yüzde 30’luk kısmı tamamlandı.

Yalova Belediyesi tarafından Adnan Menderes ve Dere Mahallesi’ni birbirine bağlayacak olan 1 araç ve 2 yaya köprüsünün yapımı tüm hızıyla devam ediyor. Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Kutlu çalışmaları yerinde inceleyerek çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını bildirdi. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Yardımcısı Kutlu, “Yalova’nın iki mahallesini birbirine bağlayacak olan köprülerin temel atma törenini geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdik. 1 araç köprüsü ve 2 yaya köprüsünün yapım aşamasının ekiplerimizle beraber takipçisiyiz. Çalışmalarımızın yüzde 30’luk kısmı tamamlandı ve kısa sürede tamamını bitireceğiz. Adnan Menderes ve Dere Mahallesi’nde oturan vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olsun” şeklinde konuştu.