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Yalova’da yanan evi öğrenciler onaracak

Yalova’da geçtiğimiz günlerde çıkan yangında kullanılamaz hale gelen evi öğrenciler yeniden eski haline getirecek.

18 Şubat 2019 Pazartesi 15:14
Yalova’da yanan evi öğrenciler onaracak

Yalova’da geçtiğimiz günlerde çıkan yangında kullanılamaz hale gelen evi öğrenciler yeniden eski haline getirecek.


Yalova’nın Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Cevher Caddesi’nde geçtiğimiz günlerde sobadan başlayan yangın evi kül etmişti. Çıkan yangında can kaybı yaşanmasa da evdeki tüm eşyalar yandı. Adeta harabeye dönen evin sahibi Seniye Karahasan’ın yardımına ise ildeki meslek liseleri öğrencileri koştu. Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor adlı proje kapsamında evin yeniden eski haline getirilmesi amacıyla bir çalışma başlatıldı. Çalışmaların startını ise Yalova Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun verdi. Tosun, “Bakanlığımız, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı okul ve kurumlarda öğrenim gören öğrencilerimizin başlatılan ’Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor’ adlı projesi kapsamında yüzde 70 engelli ve 3 çocuğun yaşadığı ve yangın sonucunda kullanılamaz hale gelen evimizde proje çalışmasını başlattık. Bu proje sayesinde öğrencilerimiz evin bakım, onarım ve tadilatını yapacaklar. İnşallah bu evi en kısa zamanda 10-15 gün içerisinde yaşanılabilir hale getirmeyi amaçlıyoruz” dedi.


Yangında evi yanan Seniye Karahasan ise buranın onarımını yapacak maddi imkanlarının olmadığını dile getirerek, “Tabi ki çok sevindik teşekkür ederiz. Kendi imkanlarımızla burayı onarma imkanımız yoktu. Eşim iflastan çıktı. Emekli. Zaten dünya kadar borç vardı. Üst kat yanmadı ona sevindim. Yoksa sokakta kalacaktık” diye konuştu.


Meslek lisesi öğrencileri ise çalışmalara vakit kaybetmeden başladılar. Bir kısım öğrenci duvarları kazırken, bazı öğrenciler ise diğer işlerin çalışmalarına başladılar.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 15:14
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