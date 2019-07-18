0553 313 94 23

Yalova’da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi tutuklandı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 15:24
Yalova’da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi tutuklandı. Yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.


Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri il genelinde uyuşturucu madde kullanıcıları ve satıcılarına yönelik operasyonlar gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlar kapsamında 16 şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı. 8 kişi ise uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alındı. Sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3’ü ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Şahısların üst aramalarında ve evlerinde ise 1 adet ruhsatsız tabanca, 138 gram bonzai, 187 gram esrar, 92.87 gram skunk, 10.3 gram metamfetamin ele geçirildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 15:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Recep Bozkurt, kapalı pazar yerinde incelemelerde bulundu
    1. Başkan Recep Bozkurt, kapalı pazar..
    2. MHP’li Enginyurt: “Fiyat..
    3. Kafası pencere korkuluğuna sıkışan..
    4. YKS’de ‘Tekden’damgası
    5. "Ligi üst sıralarda tamamlamak..
    6. Kontrolünü kaybeden kamyon sürücüsü..
    7. Zonguldak Kömürspor, Hakan Çevik’i..
    8. Kırmızı ışıkta geçen yayalara para..
    9. "Evlenecek çiftler eşyasını..
    10. Van’daki kazanın bilançosu: 17 ölü, 50..
    11. BM insan hakları uzmanlarından..
    12. Gençlerden örnek davranış
    13. Öğrenciler İngilizce dil kampında
    14. Züccaciyede dijitalleşme ele alındı
    15. Pendik Belediyesi’nden örnek proje
    16. Taşlıçay’da su depolarının..
    17. Bakan Varank, Sandalye Fabrikası’nda..
    18. İkinci el otoda ’korsan’ tepkisi
    19. İzmit’te asfalt yama ihalesi yapıldı
    20. Polonyalı Müslümanlar’dan Diyanet’e..
    21. Babasından sonra oğlunun da nikahını..
    22. Üç kuşak aynı mesleği yapıyor
    23. Kamyonetten ot boşaltırken dengesini..
    24. (Özel) Minibüsçülere sivil trafik..
    25. SGB Ankara’da ziyaretlerde bulundu
    26. GÜNCELLEME 2 - Van'da düzensiz..
    27. Ay-yıldızlı ışıklandırma figürü..
    28. Ziraat Türkiye Kupası maç takvimi..
    29. Rüşvet almak için öğrencinin çantasına..
    30. Hazırlık maçına sis engeli
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    Ruslar geliştirdi! Yaşlandırma programında büyük tehlike
    Ruslar geliştirdi! Yaşlandırma programında büyük tehlike
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı

    Günün Karikatürü

    18 Temmuz 2019
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’