Yalova’da uyuşturucu operasyonu

Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ilde yapılan 3 ayrı operasyonla uyuşturucu madde ve silah ele geçirdi. 11 kişinin gözaltına alındığı operasyonlar kapsamında 8 kişi tutuklandı.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdüren Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bu kapsamda 3 değişik adreste operasyon gerçekleştirdi. Aldığı bir istihbaratı değerlendirerek çalışmalarını derinleştiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Yalova Kocaeli yoluna yakın ormanlık bir alanda bulunan çadıra baskın gerçekleştirdi. Çadırda yapılan aramada, 4 kilo 117 gram bonzai, 3.34 gram esrar ve 0.15 gram metamfetamin ele geçirdi. Olayla ilgili olarak K.A., H.K., F.E., C.D., F.K. ve S.Ş. isimli şahıslar yakalandı. Mahkemeye sevk edilen 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yalova’nın Bağlarbaşı Mahallesi’nde bir işyerine düzenlene operasyonda ise 1 adet hayalet tabanca, 1 adet Sig-Sauer marka 9 mm tabanca, 1 adet 7,65 mm tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet av tüfeği ve 39 adet tabanca fişeği ile 1,67 gram metamfetamin ele geçirildi. E.Y., Ş.U. ve M.Y. adlı 3 kişi gözaltına alındı. Şahıslar hakkında adli işlem gerçekleştirildikten sonra salıverildi.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri son operasyonu ise Süleymanbey Mahallesi’nde yabancı uyrukların ikamet etti bir ikamete gerçekleştirdiler. Evde yapılan aramada 14 adet satışa hazır vaziyette fişek halinde toplam 14,12 gram esrar ve 2 adet ekili halde Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili olarak yabancı uyruklu H.N. ve M.J. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen şahıslar tutuklandı.