Yalova’da uyuşturucu operasyonu Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir süreden beri takibe aldıkları 2 uyuşturucu tacirinin evinde 156 adet ecstasy hap ele geçirdi.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir süreden beri takibe aldıkları 2 uyuşturucu tacirinin evinde 156 adet ecstasy hap ele geçirdi.

Yalova’da uyuşturucu madde sattığı öğrenilen 2 kişiyi takibe alan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şahısların satışlarını delillendirdikten sonra düğmeye bastı. Yapılan operasyonlarda G.B. (28) ve V.Ç. (22) adlı şahısların ev ve üzerlerinde yapılan aramada toplam 156 adet ecstasy hap bulundu. Şahıslar adliyeye sevk edildi. Mahkemece tutuklanan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

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