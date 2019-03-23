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Yalova’da uyuşturucu operasyonu

Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir süreden beri takibe aldıkları 2 uyuşturucu tacirinin evinde 156 adet ecstasy hap ele geçirdi.

23 Mart 2019 Cumartesi 11:54
Yalova’da uyuşturucu operasyonu

Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir süreden beri takibe aldıkları 2 uyuşturucu tacirinin evinde 156 adet ecstasy hap ele geçirdi.


Yalova’da uyuşturucu madde sattığı öğrenilen 2 kişiyi takibe alan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şahısların satışlarını delillendirdikten sonra düğmeye bastı. Yapılan operasyonlarda G.B. (28) ve V.Ç. (22) adlı şahısların ev ve üzerlerinde yapılan aramada toplam 156 adet ecstasy hap bulundu. Şahıslar adliyeye sevk edildi. Mahkemece tutuklanan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 11:54
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