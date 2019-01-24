0553 313 94 23

Yalova'da uyuşturucu operasyonu

Gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı- Kent genelinde yapılan uygulamada ise aranan 2 hükümlü yakalandı

24 Ocak 2019 Perşembe 21:56
Yalova'da uyuşturucu operasyonu

YALOVA (AA) - Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorguları tamamlanan şüphelilerden S.K. (35) ve C.B.U. (23), çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi.

- Uygulamalarda aranan 2 hükümlü yakalandı

Öte yandan, kent genelinde yapılan şok uygulamalarında, 63 şüpheli şahıs ile 8 şüpheli araç kontrol edildi, 11 kişiye "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

Bu arada hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen 2 şüpheliden "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan aranan bir kişi, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Uygulamalarda 5,56 gram skunk, 8 gram sentetik uyuşturucu, 3 adet uyuşturucu hap, 61 adet sentetik ecza, 9,56 gram metamfetamin ve uyarıcı maddeler ile bir sahte kimlik ele geçirildi.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 21:56
  1. uyuşturucu operasyonu
  2. Yalova

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İngiltere'den Juan Guaido'ya destek
    1. İngiltere'den Juan Guaido'ya destek
    2. Aydın Örs'ten Banvit Basketbol..
    3. Fenerbahçe'de büyük hüsran! Kupaya..
    4. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir..
    5. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu..
    6. 2019 yılında emzirme ödeneği ve cenaze..
    7. Spiralle açılmaya çalışılan fünye dolu..
    8. Uğur Mumcu ölümünün 26'ıncı yılında..
    9. RSV Virüsü nedir? RSV virüsü kimleri..
    10. Ne mesaj verdi? 'Merkez kaç' ifadesini..
    11. Nöroloji nedir? Nöroloji bölümü..
    12. Buzdolabını doğru kullanıyor musunuz?
    13. 2019 Malulen emeklilik (malullük)..
    14. Dünya devinden flaş hamle! Türk..
    15. Okkan'ın şehit edilişinin 18. yılı
    16. Kahramanmaraş'ta köpeğin saldırdığı..
    17. Boğmaca nedir? Boğmaca hastalığının..
    18. EGM 1500 trafik polisi alımı |Trafik..
    19. Quaresma, çocuklarının hasretine..
    20. Basketbol: Kadınlar FIBA Avrupa Ligi
    Ayaklanan halk terör örgütü PKK'ya 24 saat süre verdi
    Ayaklanan halk terör örgütü PKK'ya 24 saat süre verdi
    Binali Yıldırım'dan şart koşup 'oy vereceğim' diyen vatandaşa usta işi cevap
    Binali Yıldırım'dan şart koşup 'oy vereceğim' diyen vatandaşa usta işi cevap
    İsrailli gazeteci tehdit etti, İsveçli Bakan gözyaşlarını tutamadı
    İsrailli gazeteci tehdit etti, İsveçli Bakan gözyaşlarını tutamadı
    Dehşet veren olay! Sular çekildi, her yeri yılan sardı
    Dehşet veren olay! Sular çekildi, her yeri yılan sardı
    Rusya açıkladı: Durum kötüye gidiyor
    Rusya açıkladı: Durum kötüye gidiyor

    Günün Karikatürü

    25 Ocak 2019
    MHP'nin son anketinde çarpıcı sonuç! O partinin oyu yüzde 2'ye düştü
    MHP'nin son anketinde çarpıcı sonuç! O partinin oyu yüzde 2'ye düştü
    İşte Türkiye'nin yeni deprem haritası!
    İşte Türkiye'nin yeni deprem haritası!