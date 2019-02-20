Yalova’da uyuşturucu operasyonları Yalova’da yapılan operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu ele geçirilirken, 7 kişi gözaltına alındı.

Yalova’da yapılan operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu ele geçirilirken, 7 kişi gözaltına alındı.

Yalova Emniyeti uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar yaptı. 232 şüpheli şahıs kontrolden geçirilirken, 8 ayrı adres ve 24 araçta arama yapıldı. 7 kişi gözaltına alınırken, bir kişi ise uyuşturucu ticareti suçundan arandığı tespit edilerek cezaevine gönderildi. Yapılan operasyonlar kapsamında 3 kilo 415 gram bonzai, 103 gram skunk, 15.8 gram esrar, 8 adet ecstasy hap ve 1.63 gram metamfetamin ele geçirildi. Yine 29 kişiye uyuşturucu kullanmak suçundan işlem yapıldı.

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