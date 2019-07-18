0553 313 94 23

Yalova’da üreticiden tüketiciye pazarları artıyor

Yalova Ziraat Odası Başkanı Şaban Beşli, Yalova’da ilk defa Çiftlikköy ilçesinde uygulanmaya başlanan aracısız ’Üreticiden Tüketiciye Köylü Pazarı’nın ağustosun ilk haftası Adnan Menderes Kapalı Pazar Yeri’nde, önümüzdeki aylarda ise İsmetpaşa Mahallesi’nde uygulamaya koyulacağını söyledi.

18 Temmuz 2019 Perşembe 14:02
Yalova’da üreticiden tüketiciye pazarları artıyor

Yalova Ziraat Odası Başkanı Şaban Beşli, Yalova’da ilk defa Çiftlikköy ilçesinde uygulanmaya başlanan aracısız ’Üreticiden Tüketiciye Köylü Pazarı’nın ağustosun ilk haftası Adnan Menderes Kapalı Pazar Yeri’nde, önümüzdeki aylarda ise İsmetpaşa Mahallesi’nde uygulamaya koyulacağını söyledi.


Ziraat Odası Başkanı Şaban Beşli, Üreticiden Tüketiciye Köylü Pazarı projesi hakkında bilgi verdi. İlçelerdeki üreticilerin kendi mahsullerini satabilecekleri pazarların il merkezinde de kurulma aşamasına geldiğinin altını çizen Beşli, “Üreticiden tüketiciye köylü pazarı günleri başlıyor. İlk etapta salı günleri Adnan Menderes TOKİ Kapalı Pazar Yeri’nde ve perşembe günleri Çiftlikköy Özdilek yanındaki pazar yerinde kurulacak. İlerleyen günlerde ise İsmetpaşa Mahallesi hazırlanıyor. Yalova Merkez Pazar Yyeri’nde de açma çalışmaları devam ediyor. Üreticiden Tüketiciye Köylü Pazarı’nda yer almak isteyenleri 4 adet resim ve ikametgâh ile birlikte bağlı bulundukları Ziraat Odası’na 2 Ağustos Cuma günü mesai bitimine kadar müracaat etmeleri gerekir. Bu pazarların en büyük özelliği ise halden gelen mal olmayacak. Üreticilere bunu sattırmayacağız. Bunun denetimlerini de oda olarak sabıtalar ile birlikte yapacağız. Yalova 3 büyük metropol arasında hala ayakta duran, üretime devam eden bir şehir. Burada tarım olmazsa olmaz. Bu pazar yerleri iyi bir üretici pazarı olacak. Ayrıca bu konuda köy muhtarlarımıza da çok iş düşüyor. Üreticiye el verme zamanı geldi. Yaptığımız bu işi Ankara takdirle karşıladı. Bizi örnek gösterip çevre illerde de bu uygulamayı yapan ziraat odaları var" dedi.


Çiftlikköy Ziraat Odası Başkanı Mehmet Anaçardı ise, geçtiğimiz ay Çiftlikköy’de kurulan pazar yerinde vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini ve akşam olmadan üreticinin elinde mal kalmadığını söyledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 14:02
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TOKİ kimlere kredi veriyor?
    1. TOKİ kimlere kredi veriyor?
    2. Başkan Günel, çevre yolunda yarım..
    3. Söke’de Genç Parti yeniden
    4. Afrika Uluslar Kupası’nda final..
    5. Valilik, terör kurbanı kardeşler ile..
    6. Doğal Yöresel ve Hayvansal Ürünler..
    7. Bünül: "Ceyhan’da 188 kişi işten..
    8. Adli tatil ne zaman başlıyor 2019?
    9. TİKA gönüllülerinden Tanzanya'da diş..
    10. Elektrik direğinden düşen işçi..
    11. OMÜ’nün liderlik ettiği projeye..
    12. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir:..
    13. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir:..
    14. ABD’li senatörden FBI’ya kritik çağrı!..
    15. İran "yakıt kaçakçılığı yapan" yabancı..
    16. Beylikdüzü E-5’te basınçlı su boruyu..
    17. Kaleköy Kale Harabelerinde mozaik ve..
    18. "Tesislerimizi kullanmazsak çürür gider"
    19. Samet Dağlı Sarıyer’de
    20. Maganda kurşunu düğünü kana buladı
    21. Muğla Büyükşehir’den haşere ile..
    22. AP'den skandal Maduro kararı
    23. AP'den Venezuela'ya yaptırım kararı!
    24. Büyükşehir’den imza kampanyasına destek
    25. ABD'ye, "Myanmar ordusuna daha fazla..
    26. Mersin’in sağlıkta 5 yıllık planı..
    27. Ormanda toplanan mantardan yiyen kadın..
    28. Roberto Soldado: "Granada büyük bir..
    29. Pamukkale’de “Mahallemizde Şenlik Var”..
    30. AYM'den hükümlüler için önemli karar
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir
    Rusya'dan çarpıcı açıklama! Türkiye Su-57 alabilir
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'
    'ABD Türkiye'den sonra bir ülkenin daha S-400'lerini kabullenecek'
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı

    Günün Karikatürü

    18 Temmuz 2019
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’