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Yalova’da UMKE kampı

17.

20 Haziran 2019 Perşembe 13:08
Yalova’da UMKE kampı

17. Bölge Güney Marmara İlleri UMKE Bölge Eğitim Kampı, 19-21 Haziran 2019 tarihleri arasında Yalova Güneyköy’de başladı. Kampa Yalova, Çanakkale, Bursa ve Balıkesir illeri iştirak ediyor.


Üç gün sürecek olan kampta UMKE gönüllüleri ile birlikte Yalova AFAD, Yalova itfaiyesi ve 112 ambulansları yer alıyor. Kamp boyunca orman içerisinde kurulan tesislerde gerçeği aratmayacak şekilde trafik kazası, olay yeri müdahale, arama kurtarma tatbikatları gerçekleştiriliyor.


Ev sahipliğini Yalova İl Sağlık Müdürlüğünün yaptığı 17.Bölge GüneyMarmara İlleri UMKE Bölge Eğitim Kampını Yalova Valisi Muammer Erol ve İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr. Halim Ömer Kaşıkcı da ziyaret etti.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 13:08
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