Yalova'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Yalova'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı05 Ağustos 2019 Pazartesi 11:46
YALOVA (AA) - Yalova'nın Altınova ilçesinde otomobil ile tur otobüsünün karıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.
İlçeye bağlı Kaytazdere beldesinde Sedef Çetin (19) idaresindeki 16 NCP 20 plakalı otomobil, Yalova-Kocaeli kara yolunun Karamürselbey Eğitim Merkez Komutanlığı mevkisinde, ana yola ters yönden girerek Kocaeli yönüne seyreden G.T. yönetimindeki 41 JC 210 plakalı tur otobüsüyle çarpıştı.
Ters dönen otomobilin sürücüsü Çetin, kaza yerinde hayatını kaybetti.
Aynı araçta ağır yaralanan yolcu N.G. ise Altınova İtfaiyesi ekiplerince araçtan çıkarılarak Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Otobüs sürücüsü G.T. ise gözaltına alındı.
Kazada ölen Sedef Çetin'in Altınova ilçesine bağlı Subaşı Belediyesinin Evde Sağlık Hizmetleri biriminde hemşire olarak görev yaptığı öğrenildi.
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