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Yalova’da tarım ve orman sektörü değerlendirildi

Yalova Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 3.

25 Temmuz 2019 Perşembe 15:03
Yalova’da tarım ve orman sektörü değerlendirildi

Yalova Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 3. Tarım Orman Şürası kapsamında, “Yalova Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısı” düzenlendi.


Yalova’da tarım ve orman sektörünün masaya yatırıldığı“Yalova Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısı” Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya Yalova Vali Yardımcısı Yıldırım Uçar, Yalova İl Genel meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, Yalova Tarım ve Orman İl Müdürü Suat Parıldar ve çok sayıda davetli katıldı. Toplantının açılış konuşmasını Yalova Tarım ve Orman İl Müdürü Suat Parıldar gerçekleştirdi. Parıldar konuşmasında, “Tarım ve Orman Bakanlığımızın kısa, orta ve uzun dönem stratejilerinin belirlenmesine katkı sağlamak amacıyla yapılacak Tarım ve Orman Şürasının çalışma usul ve esaslarının düzenlenmesi hedefleri, işleyişi ve görevlerinin belirlenmesi amacıyla Şüra Yönetmeliği 17 Mayıs 2019 tarihli Resmi Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Tarım Orman ŞCırası ile bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretiminin geliştirilmesi; gıda üretimi, güvenliği ve güvenirliğinin temini; kırsal kalkınma, toprak, su kaynakları ve biyo-çeşitliliğin korunması ile bu kaynakların sürdürülebilir kullanımı; çiftçinin örgütlenmesi ve bilinçlendirilmesi; tarımsal ve hayvansal üretimin planlanması, tarımsal desteklemelerin etkin bir şekilde yönetilmesi; tarımsal piyasaların düzenlenmesi; orman ve mera yönetimi; tabiatın korunmasına ilişkin stratejiler oluşturulması hedeflenmektedir. Bu hedefler doğrultusunda, çalışmalarımıza destek olmak, belki farklı bir yol ve bakış açısı getirmek, tarım sektörüne değer katmak amacıyla da, kıymetli paydaşlarımızın görüşlerine açık bir paylaşım alanı olan ‘Görüşünü Bildir’ kurulmuştur. Bu paylaşım alanında Türk tarımının geleceğine ilham olmanızı da ayrıca bekliyoruz ve istiyoruz” dedi.


Parıldar sözlerini şu şekilde sürdürdü, “Toplantımıza ilk olarak, gerek köylerimizde gerekse işletme ziyaretlerimizde sizlerle yapmış olduğumuz değerlendirmeler ışığında hazırladığımız sorunlar ve çözüm önerileri konulu sunumla başlayacağız. Akabinde sizlerin katkılarıyla ve görüşlerinizle; ülkemizin ve Yalova’mızın sektör çalışmalarını tespit ederek, gelişimine katkı sağlayacak çözüm önerilerini oluşturmaya çalışacağız. Bizlerle paydaş olmak isteyen herkese kapılarımız ve gönlümüz açıktır. Ülkemizin köklerine doğru bereketli bir yolculuk yapmak isteyen herkese selam ve sevgi olsun.


Sözlerime son verirken, çalışmalarımızda emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca özelde Yalova’mızın, genelde ise ülkemizin Tarım ve Orman sektörünün mevcut durumunu, güçlü ve zayıf yönlerimiz ile geleceğe yönelik hedef ve stratejilerimizin belirlenmesi çalışmalarına katkı ve katılım sunan üniversitemiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve Bakanlığı= taşra birimlerinin temsilcilerine de teşekkür ediyor ve saygılarımı sunuyorum. Görüş ve katkılarınızı bekliyoruz.”


Yalova Tarım ve Orman İl Müdürü Suat Parıldar’ın ardından söz alan Yalova Vali Yardımcısı Yıldırım Uçar ise Yalova’da tarımsal alanların korunmasına vurgu yaptı. Uçar konuşmasında, “Tarımsal üretim çok önemlidir. Ülke olarak bu alanda çok önemli çalışmalar yapıyoruz. Tarımsal üretim sadece bir ekonomik değer değil yaşamın gereğidir. İşlediğimiz toprağa sahip çıkmamız, koruyup, verimi arttırmamız ve gelecek nesillere aktarmamız lazım. Düzenlenen bu şüra o anlamda önemlidir. Yalova tarımsal anlamda önemli bir il. Değerli bir üretime sahibiz. Ama bunu daha ileriye taşımak zorundayız. Devletimiz de bu anlamda üreticiye çiftçiye gereken tüm desteği sağlıyor” sözlerine yer verdi.


Ardından Yalova’da tarımsal sorunlar ve çözüm önerileri adlı bir sunum gerçekleştirildi.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 15:03
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