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Yalova’da onur ve gurur dolu tören

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104.

18 Mart 2019 Pazartesi 13:12
Yalova’da onur ve gurur dolu tören

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104. yılı dolayısıyla Yalova’da törenler düzenlendi.


Yalova’daki törene 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı ev sahipliği yaptı. Yalova Valisi Muammer Erol, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel, Garnizon Komutanı ve Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanı Tuğamiral Ayhan Gedik, Belediye Başkan Vekili Adil Ürekli, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Mustafa Ürkmez, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Şakir Güner’in de katıldığı törende, Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.


Deniz Öğretmen Yarbay Hayrullah Şahinise askerler adına günün anlam ve önemine dair konuştu. Gedik, "Şehitlerimiz, dün bağımsızlığımıza, bugün ise laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bölünmez bütünlüğüne, insan haysiyetine en uygun olan cumhuriyet rejimine, üniter devlet yapısına ve yüce Türk milletine yönelmiş her türlü iç ve dış tehdidi ortadan kaldırma yolundaki azim ve kararlılığımızın ölümsüz kanıtlarıdır. Mehmetçiğin, bugün de gerektiğinde aynı inanç ve azimle canını feda edeceğinden kimsenin şüphesi yoktur. Topraklarımız sonsuza kadar hür ve bağımsız olacaktır" diye konuştu.


Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Mustafa Ürkmez de törende konuştu. Ürkmez ise konuşmasında, "18 Mart Çanakkale’nin geçilemeyeceğinin günüdür. Ülkemizin bağımsızlığı, bütünlüğü ve cumhuriyet uğuruna, kefensiz, mezar taşı olmadan, görevini yapmış olmanın huzuruyla yatan kahramanlarımızı, canlarını bizim için feda eden şehitlerimizi millet ve şükranla anıyoruz” sözlerine yer verdi.


Buradaki törenin ardından Şehir Mezarlığı’ndaki şehitlikte program düzenlendi. Askeri manga tarafından saygı atışının yapıldığı şehitlikte, Vali Erol ve protokol mensuplarınca okunan duanın ardından, kabirlere karanfiller bırakıldı.


Vali Erol, şehit aileleriyle de yakından ilgilendi. Yalova Valisi Muammer Erol ve protokol mensupları, daha sonra Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Şubesini ziyaret etti.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 13:12
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