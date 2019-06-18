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Yalova'da kayınvalidenin öldüğü dünür 2 ailenin kavgası

Aralarında damat, babası ve ablasının da bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı

18 Haziran 2019 Salı 16:28
Yalova'da kayınvalidenin öldüğü dünür 2 ailenin kavgası

YALOVA (AA) - Yalova'da, boşanma süreci devam eden çiftin yakınları arasında çıkan ve gelinin annesinin ölümü, babasının yaralanmasıyla sonuçlanan kavgayla ilgili 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Gelinin annesi Vicdan Ürgüp'ün (43) hayatını kaybetmesi, babası Yaşar Ürgüp'ün (41) darbedilerek yaralanmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alınan zanlıların Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden damat Erman M. (30), babası Kadir M. (56), ablası Yaprak M. (36) ile Erdem M. (30) ve Recep M. (32) çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. D.M. (25) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bağlarbaşı Mahallesi Tepe Sokak'ta, 13 Haziran'da boşanma aşamasındaki çifti barıştırmak isteyen dünür 2 aile bir araya gelmiş, bu kişiler arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüşmüştü. Kavgada gelinin annesi Vicdan Ürgüp sırtından ve bacağından bıçaklanmış, babası Yaşar Ürgüp de başından yaralanmıştı.

Bir özel hastaneye götürülen Vicdan Ürgüp, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Olay yerinde ve gözaltına alınan 6 şüphelinin evleri ile araçlarında yapılan aramada, ruhsatsız av tüfeği, 2 bıçak ve 2 sopa ele geçirilmişti.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 16:28
  1. cinayet
  2. kavga
  3. tutuklama
  4. Yalova

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