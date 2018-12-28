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Yalova'da kapkaç zanlısı yakalandı

Suriyeli uyruklu zanlının, bir kadının elindeki akıllı telefonu çaldığı anlar, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı

28 Aralık 2018 Cuma 18:00
Yalova'da kapkaç zanlısı yakalandı

YALOVA (AA) - Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde, bir kadının elindeki akıllı telefonu çaldığı iddia edilen Suriyeli uyruklu zanlı, bir gün sonra suçu işlediği yerde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Siteler Mahallesi, Barbaros Bulvarı'nda yürüyen D.K'nın arkasından yaklaşan bir kişi, elindeki telefonu alarak kaçtı.

D.K'nın olayı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirmesi üzerine çevredeki kameraları inceleyen polis, zanlının Suriye uyruklu S.E. olduğunu belirledi.

Ekipler, olaydan bir gün sonra düzenledikleri operasyonda S.E'yi suç işlediği bulvarda yürürken yakaladı.

Polise verdiği ifadede akılı telefonu çaldığını ve telefonun Bayraktepe Mahallesi'ndeki ikametinde olduğunu itiraf eden zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Telefon, polis ekiplerince sahibine teslim edildi.

Bu arada, olay anı ve sonrası çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 18:00
  1. Çiftlikköy
  2. kapkaç
  3. Yalova

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