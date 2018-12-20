Son deprem Yalova'da son dakika deprem İstanbul’da da hissedildi

Sabah saatlerinde Ege’de deprem meydana gelmişti son dakika gelişmesine göre ise son deprem saat 09:30’da da Yalova’da oldu. Yalova’daki deprem İstanbul’da da hissedildi.

Son dakika haberleri. Yalova Çınarcık merkezli 4,5 şiddetinde deprem meydana geldi. Saat 09.30 sularında İstanbul'da da hissedilen bir deprem oldu. Kısa süreli hissedilen depremin merkez üssü ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi.