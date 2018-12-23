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Yalova'da fuhuş operasyonu

Operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı

23 Aralık 2018 Pazar 17:01
Yalova'da fuhuş operasyonu

YALOVA (AA) - Yalova'nın Altınova ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 16'sı kadın, 30 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altınova ilçesindeki bazı içkili eğlence mekanlarında ve otellerde para karşılığı fuhuş yapıldığı yönünde ihbar aldı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 2 otel ve 3 eğlence mekanına eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 15'i yabancı uyruklu 16'sı kadın 30 şüpheli gözaltına alındı.

Biri kadın 10 şüphelinin ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı, diğerlerinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 17:01
  1. fuhuş operasyonu
  2. gözaltı
  3. Yalova

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